　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轟！南庄苗124縣道、苗21線「路況慘烈」　暫封閉雙向車道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲苗124線山壁滑落封閉，警方呼籲民眾暫時不要前往該路段。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗124線山壁滑落封閉，警方呼籲民眾暫時不要前往該路段。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

利奇馬颱風過境，挾帶間歇性大雨也讓苗栗山區多處坍方；苗栗縣南庄鄉124縣道26.6公里處，10日凌晨1時許，因連夜大雨沖刷，造成山壁滑落，雙向人、車無法通行，公所10日上午派遣3部大型機具前往槍修，預計12日傍晚開放通行；而南庄鄉東河村苗21線11.7公里處地基也遭掏空，一半道路崩落溪谷，且仍持續坍塌中，縣府已封閉通行，預計週二進行加固工程，1週後開放單線通行。

頭份分局田美派出所所長廖國正表示，10日凌晨1時12分接獲民眾報案，指出南庄鄉獅山村獅山15鄰206號往三灣方向有土石流發生；員警到場後發現，苗124線22.6公里處，獅頭山牌樓50公尺前山壁滑落，立即通知三灣所分別於現場二側放置交通錐、爆閃燈，提醒路人行經該處注意安全，所幸未造成人員傷亡。

▲▼苗21線11.7公里處地基遭掏空，目前已封閉通行，評估約需一週後恢復單線通車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗21線11.7公里處地基遭掏空，目前已封閉通行，評估約需一週後恢復單線通車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼苗21線11.7公里處地基遭掏空，目前已封閉通行，評估約需一週後恢復單線通車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，苗21線11.7公里處也不敵大雨連日沖刷，造成路面坍塌，坍塌面積將近半個車道，已嚴重通行安全，且有持續坍塌現象非常危險，警方也封閉該路段，禁止人、車通行，隨後立即通報南庄鄉公所人員到現場勘查處理。

苗縣府工務處長古明弘表示，11日一早已先派員進駐124縣道並清運土石，試圖盡早搶通，但坍塌碎石仍不斷崩落，仍有安全疑慮，因此仍維持封閉，預計最快週二搶通。至於苗21線的坍方面積較大，所需時間也較久，預計1週後恢復單線通行，後續則將向中央爭取災後復建工程經費，盡速修繕毀損路面，保障山區行車安全。

ET快訊
利奇馬肆虐32死！晚間直撲山東　句月湖亭「瞬間被吞噬」剩渣
鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

關鍵字：苗124縣道,苗21線,坍塌,封閉　

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PO文稱「新竹送肉粽」！網友鬼月嚇歪討論　里長急說明：只是一般法會啦

無動力平台斷繩漂流！　金門岸巡隊勇攀繫繩化解危機

「車上下來3人」開槍殺人　台南仁德槍擊案距派出所400米

轟！南庄苗124縣道、苗21線「路況慘烈」　暫封閉雙向車道

南港賣場餐廳七夕啤酒大賽　黑衣男趁亂混入…30秒偷完包落跑

彰化男灘地挖蛤蜊…漁獲放岸邊「人離奇失蹤一夜」！詭卡消波塊亡

投40元夾不到護手霜　2男大生「爆氣怒搖」得手上百條

快訊／苗栗1男子「倒臥龍安橋下」左大腿骨折！鐵網圍繞難搬運　急吊掛送醫

陸客誇效率高！　搭小黃掉手機　花蓮警半小時尋回

台南仁德槍擊案！兇嫌「談判破裂」怒扣板機　男胸部中彈送醫不治

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

PO文稱「新竹送肉粽」！網友鬼月嚇歪討論　里長急說明：只是一般法會啦

無動力平台斷繩漂流！　金門岸巡隊勇攀繫繩化解危機

「車上下來3人」開槍殺人　台南仁德槍擊案距派出所400米

轟！南庄苗124縣道、苗21線「路況慘烈」　暫封閉雙向車道

南港賣場餐廳七夕啤酒大賽　黑衣男趁亂混入…30秒偷完包落跑

彰化男灘地挖蛤蜊…漁獲放岸邊「人離奇失蹤一夜」！詭卡消波塊亡

投40元夾不到護手霜　2男大生「爆氣怒搖」得手上百條

快訊／苗栗1男子「倒臥龍安橋下」左大腿骨折！鐵網圍繞難搬運　急吊掛送醫

陸客誇效率高！　搭小黃掉手機　花蓮警半小時尋回

台南仁德槍擊案！兇嫌「談判破裂」怒扣板機　男胸部中彈送醫不治

傻眼！小辣椒「忘記神盾局長是誰」　《復仇者4》全員驚呆：你們合作3部片

影／「情趣用品」販賣機沒鎖！噁男當場「試用」...下秒包好放回去

回家被「1顆胖棉花糖」熱情迎接！　全身肉肉晃動萌炸♥

台灣游泳史上第一人！　王星皓200混達奧運A標游進東奧

PO文稱「新竹送肉粽」！網友鬼月嚇歪討論　里長急說明：只是一般法會啦

暗沉脫妝掰！Sisley推出超聰明粉底液，輕薄提亮又遮瑕

第1次跟鄭爽說話…張恒認了印象不好：不喜歡這女生！　她1招主動出擊變女友

金曲歌后現身大馬粉絲暴動　等到午夜...裙子還被踩破大洞

浪汪誤闖訓練車道！大熱天「原地繞圈」傻搖尾　教練近看鼻酸

如何「保護環境＋養活飢餓人口」！　巴西川普：每隔一天再大便

社會熱門新聞

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班..

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩..

陸男4瓶可樂游28公里　花15..

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡..

突開車門害死女騎士　車禍畫面曝..

Airbnb老闆迷昏2男！「扮..

15歲少年溺斃在浴缸　寄養阿嬤..

快訊／台南槍案！男胸口中彈遭丟..

已婚副所長與小女警傳不倫戀

台南警凌晨取締闖紅燈！27歲男..

國小10年前制服　死者找到回家..

穿10年前國小制服　男浮屍倒臥..

萬里鴿舍不明原因起火　近百賽鴿..

台南仁德槍擊案　男中槍不治身亡

更多熱門

相關新聞

強震釀59校災損212萬元

利奇馬颱風還沒來，大地震卻先來。今（8日）早宜蘭外海發生規模6.0大地震。截止下午3點，全台共有59校、2管所受損，分別分布在新北市20校、台北市20校、宜蘭校8校、新竹市7校，初估金額212多萬元。

武漢7天連鎖酒店倒塌　瞬間變廢墟

「歐洲聯邦」2周土石坍2次　網友直呼不敢住

已知1死77傷！ 廣西酒吧「午夜突坍塌」

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

利奇馬肆虐32死！古城千人受困「超歷史大洪水」

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

陸男4瓶可樂游28公里　花15小時偷渡金門

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面