轟！南庄苗124縣道、苗21線「路況慘烈」　暫封閉雙向車道

▲苗124線山壁滑落封閉，警方呼籲民眾暫時不要前往該路段。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

利奇馬颱風過境，挾帶間歇性大雨也讓苗栗山區多處坍方；苗栗縣南庄鄉124縣道26.6公里處，10日凌晨1時許，因連夜大雨沖刷，造成山壁滑落，雙向人、車無法通行，公所10日上午派遣3部大型機具前往槍修，預計12日傍晚開放通行；而南庄鄉東河村苗21線11.7公里處地基也遭掏空，一半道路崩落溪谷，且仍持續坍塌中，縣府已封閉通行，預計週二進行加固工程，1週後開放單線通行。

頭份分局田美派出所所長廖國正表示，10日凌晨1時12分接獲民眾報案，指出南庄鄉獅山村獅山15鄰206號往三灣方向有土石流發生；員警到場後發現，苗124線22.6公里處，獅頭山牌樓50公尺前山壁滑落，立即通知三灣所分別於現場二側放置交通錐、爆閃燈，提醒路人行經該處注意安全，所幸未造成人員傷亡。

▲▼苗21線11.7公里處地基遭掏空，目前已封閉通行，評估約需一週後恢復單線通車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，苗21線11.7公里處也不敵大雨連日沖刷，造成路面坍塌，坍塌面積將近半個車道，已嚴重通行安全，且有持續坍塌現象非常危險，警方也封閉該路段，禁止人、車通行，隨後立即通報南庄鄉公所人員到現場勘查處理。

苗縣府工務處長古明弘表示，11日一早已先派員進駐124縣道並清運土石，試圖盡早搶通，但坍塌碎石仍不斷崩落，仍有安全疑慮，因此仍維持封閉，預計最快週二搶通。至於苗21線的坍方面積較大，所需時間也較久，預計1週後恢復單線通行，後續則將向中央爭取災後復建工程經費，盡速修繕毀損路面，保障山區行車安全。