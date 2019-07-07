與死神擦肩15秒…美佛州氣爆「一家人才剛踏出」　轟天巨響震爛玻璃！

▲羅里達州種植園市購物中心發生氣爆。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州種植園市（Plantation）一處購物中心當地時間6日下午發生瓦斯氣爆，現場立即造成多人受傷，警方接獲報案後隨即到場協助，並且封鎖周邊地區，著手調查確切的爆炸區域跟原因。一名男子事後向媒體表示，如果自己晚15秒離開健身房，大概「就去了」。

根據《CNN》報導，41歲的瓦拉謝克（Jesse Walaschek）在爆炸當時剛帶著老婆、3個孩子離開購物中心的健身房，走出購物中心的健身房就這樣短短的15~20秒，就讓瓦拉謝克這家人脫離了死神的追殺。瓦拉謝克表示「如果我晚15秒離開健身房，爆炸的時候還在帶孩子上車，那麼我們就可能一起被炸死」。

在消防救援人員抵達時，購物中心的健身房已經被震得玻璃碎裂，一旁的餐廳大門也都噴飛。在購物中心對面上班的男子卡佛（Alex Carver）提到爆炸當時，「巨響就跟打雷一樣大聲，就連周圍的房子都在晃動，外面跟世界末日一樣。」

當地消防局長高登（Joel Gordon）表示，消防隊前往現場時就發現是瓦斯外洩，但目前詳細情況還是要再調查，就算看起來是這樣，但需要更確切的結果，這場意外至少造成23人重傷。



