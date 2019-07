與死神擦肩15秒…美佛州氣爆「一家人才剛踏出」　轟天巨響震爛玻璃！

▲羅里達州種植園市購物中心發生氣爆。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國佛羅里達州種植園市(Plantation)一處購物中心當地時間6日下午發生瓦斯氣爆,現場立即造成多人受傷,警方接獲報案後隨即到場協助,並且封鎖周邊地區,著手調查確切的爆炸區域跟原因。一名男子事後向媒體表示,如果自己晚15秒離開健身房,大概「就去了」。

根據《CNN》報導,41歲的瓦拉謝克(Jesse Walaschek)在爆炸當時剛帶著老婆、3個孩子離開購物中心的健身房,走出購物中心的健身房就這樣短短的15~20秒,就讓瓦拉謝克這家人脫離了死神的追殺。瓦拉謝克表示「如果我晚15秒離開健身房,爆炸的時候還在帶孩子上車,那麼我們就可能一起被炸死」。

在消防救援人員抵達時,購物中心的健身房已經被震得玻璃碎裂,一旁的餐廳大門也都噴飛。在購物中心對面上班的男子卡佛(Alex Carver)提到爆炸當時,「巨響就跟打雷一樣大聲,就連周圍的房子都在晃動,外面跟世界末日一樣。」

當地消防局長高登(Joel Gordon)表示,消防隊前往現場時就發現是瓦斯外洩,但目前詳細情況還是要再調查,就算看起來是這樣,但需要更確切的結果,這場意外至少造成23人重傷。





Update: All stores and businesses in the area of the Fountains Plaza and the Plantation Marketplace plaza near LA Fitness will be shut down until futher notice until Fire Personnel can determine that it is safe to return. Please do not come into this area if possible.