阿富汗首都車輛爆炸至少10死68傷　塔利班宣稱涉入

▲阿富汗首都喀布爾發生爆炸,現場可見濃濃煙霧。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

阿富汗首都喀布爾(Kabul)國防部周邊1日發生爆炸事件,有員警說明,一輛載有炸彈的汽車在大樓外面爆炸,《俄塔社》報導至少34人死亡、68人受傷。確切傷亡人數仍在釐清,《半島電視台》稍早援引一名阿富汗外交部消息人士指出有10人死亡。

《半島電視台》報導,武裝恐怖組織塔利班(Taliban)聲稱涉入這起爆炸案。據悉事件發生在當地時間1日上午,地點位於首都國防部鄰近區域,正值高峰時間,街道充滿人潮,許多傷者送往醫院。

▲傷者送往醫院接受治療。(圖/路透)



當地員警卡里姆(Mohammad Karim)表示,國防部大樓外面有汽車爆炸。阿富汗內政部發言人拉希米(Nasrat Rahimi)則說明,當時有槍手進到建築物內,與阿富汗軍隊爆發衝突。

Footage shows plumes of smoke coming out of the Defense Ministry’s logistics center in #Kabul following a truck bomb explosion this morning. A township is located near the logistics center which according to reports has been damaged in the explosion. #Afghanistan pic.twitter.com/vuEVepgpXe