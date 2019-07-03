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女性專屬保障！失能、顏值受傷、職場意外　都能提供保險理賠

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▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲職場打拚的女強人更需要多一份保障。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

新世代「女力」崛起，女性維持家庭經濟生計的比重也逐年增強，保障也要跟著提高！有產險業者針對女性推出「傷害意外險」，根據不同的需求，無論是媽媽還是職場打拚的女強人，都能量身打造出屬於自己的保障。

以和泰產險為例，針對女性推出的傷害意外險「女力時代」專案，劃分3種類型的女性族群，例如「元氣女力」專門針對打拚事業的女性，保費2375元即能擁有特定項目「失能生活扶助400萬」及「特別看護費用400萬」。

「顏值女力」針對愛美的女性，在外貌上不小心受到傷害時，可以提供皮膚外傷的保障，保費2805元即提供特定項目「皮膚外傷手術6萬」及「重要器官及肢體失能200萬」保障，協助復原受傷的外表。

而最值得一提的是，許多女性身兼二職，是同時扶持家庭及打拚職場的女強人，照顧父母和子女，「不老女力」專案可在意外發生時，提供「子女教育保險金」與「父母奉養保險金」各200萬元，不會因意外而讓家裡頓時失去經濟來源。

產險業者提醒打拚生活和事業的女性，在照顧家庭的同時，別忘了多準備一份保障給自己，「女力時代」提供的女性傷害意外險專案能提供更完整的力量。

▲和泰產險女性傷害意外險專案。（圖／和泰產險提供）

▲和泰產險女性傷害意外險專案。（圖／和泰產險提供）

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關鍵字：和泰產險,女性傷害意外險

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