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網路投保前5月吸金逾20億　國壽贏過富邦壽、台壽奪下冠軍

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▲▼今年1至5月份網路投保統計。（圖／記者紀佳妘製表）

▲今年1至5月份網路投保統計。（圖／記者紀佳妘製表）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局最新公布網路投保情況，今年1至5月保費收入達20.41億元，比起去年同期年成長1.4倍，其中網路投保最夯的種類是利變型年金、旅平險定期壽險；至於產險則是汽車險、機車險及旅平險。

根據保險局統計，截至今年5月底，共有32家保險公司開辦網路投保，其中壽險17家、產險15家。今年1至5月保費收入達20.41億元，比起去年同期的增長14.5倍，由此可見網路投保仍持續增溫中。

壽險業的網路投保的保費收入達15.14億元，比去年同期大幅成長218%，其中最受歡迎的是利變年金險，緊追在後的是旅平險、定期壽險；產險業網路投保的保費則為5.27億元，成長48%，銷售第一名的是汽車險，再者是機車險與旅平險。

▲▼今年1至5月網路投保銷售，利變年金險仍然是最受歡迎的險種。（圖／記者紀佳妘製表）

▲今年1至5月網路投保銷售，利變年金險仍然是最受歡迎的險種。（圖／記者紀佳妘製表）

以保費收入來看各家保險公司排名，今年前5個月網路投保壽險公司前3名分別是國泰人壽（約新台幣8.7億元）、富邦人壽（約新台幣3.97億元）、台灣人壽（約新台幣9671萬元），其中利率變動型年金保險占14.58億元、旅平險占4841萬元、定期險310萬元。

至於產險公司前3名各別是富邦產險（約新台幣1.9億元）、新安東京海上產險（約新台幣1.08億元）、國泰產險（約新台幣5760萬元），其中最高的是車險占2.96億元、機車險占9444萬元、旅平險是8328萬元。

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關鍵字：金管會,保險局,網路投保,利變年金,壽險,產險,富邦人壽,國泰人壽

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