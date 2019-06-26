瘋電影／復仇者聯盟：終局之戰　想走的一個也留不住

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部你不看無法對自己過去十年所累積的漫威電影有個了結，沒完沒了的世界紛亂沒有這些超級英雄，我們忙碌的工作誰來紓壓，這部電影不僅是個里程碑，還是青春歲月的一個段落，十年的時間從不認識漫威，到每年必看一部漫威系列，我們的電影人生就被拉攏在一起了，不論是情感上還是故事回顧上，滿滿的不捨及懷念之意，這部電影不再只是電影，五顆星推薦。

假如過去你不曾看過漫威，最好先把過去功課做完再來比較划算，不過若是像我這種全壘打型的，是絕對必須要看IMAX3D版本的，這次的3D版本很用心，看得出來在視覺安排上前景都刻意特別立體，最終集了相當有誠意，而劇情也在過去已知的過程中在翻轉設計，所以處處驚喜，非常非常厲害的設計。

感覺像是告別式，向過去十年這段漫威歲月畫下句點。

片 名：復仇者聯盟：終局之戰

英文名稱：Avengers: Endgame

類 型：動作、冒險

上映日期：2019-04-24

片 長：03時01分

導 演：安東尼羅素(Anthony Russo) 、 喬羅素(Joe Russo)

演 員：布萊德利庫柏(Bradley Cooper) 、 布麗拉森(Brie Larson) 、克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth) 、克里斯伊凡(Chris Evans(Captain America)) 、史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson) 、伊凡潔琳莉莉(Evangeline Lilly) 、 凱倫吉蘭(Karen Gillan) 、喬許布洛林(Josh Brolin) 、 保羅路德(Paul Rudd) 、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.(Iron Man)) 、查維克博斯曼(Chadwick Boseman) 、湯姆霍蘭德(Tom Holland) 、 蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer)、 伊莉莎白奧爾森(Elizabeth Olsen) 、 賽巴斯汀史坦奇威茲(Sebastian Stankiewicz) 、 戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista) 、蒂妲絲雲頓(Tilda Swinton) 、 傑瑞米雷納(Jeremy Renner)、 強法洛(Jon Favreau) 、 葛妮絲派特羅(Gwyneth Paltrow) 、 馬克魯法洛(Mark Ruffalo(Hulk)) 、 凱薩琳蘭福德(Katherine Langford)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

灰飛煙毀後的世界該如何走下去，是否還有逆轉結局的機會？一切都將在此揭曉。

▲鋼鐵人和美國隊長在最終局扮演重要角色。

▲這才發現許多超級英雄沒搭過太空船。

▲黑寡婦要回家帶小孩，沒法再跟超級英雄救世界了。







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