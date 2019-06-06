「花少食堂」粽飄香！展望會帶領親手包粽　弱勢童有家的感覺

▲▼展望會青少年事工團隊帶領弱勢青少年孩子，共同製作粽香四溢的粽子。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「花少食堂」在即將到來的端午節前夕，由展望會青少年事工帶領青少年孩子共同製作飄香四溢的粽子，許多孩子們都是第一次動手包粽子，從完全不懂到由自己親手完成，青少年的自信心逐步被建立，更學習了相信自己的價值。展望會青少年事工團隊用最熱情的心與滿溢的能量成為青少年孩子們最堅強的好朋友。

進入青春期的孩子，學習能力快速，也開始探索生涯，但受限於家庭弱勢或學習典範，弱勢家庭青少年常對未來茫然無從。台灣世界展望會關注青少年的潛力發展及人際合作能力，除了協助青少年了解自己、培養能力、激發潛能，同時更讓青少年擁有一個生命成長及課後安全的去處，2014年起逐步在偏遠地區設置安全的青少年活動空間，讓更多青少年能在健康的環境中學習，增加正向學習經驗。

▲青少年親自手做的粽子。

花蓮縣青少年福利服務中心固定在每個周末辦理「花少食堂」的活動，讓附近社區的弱勢青少年孩子除了在假日時有安全的去處之外，也透過與社工討論當日菜餚與共同採購及煮食的過程中，營造出「家」的溫暖氛圍，更在同儕之間學習溝通與分工合作的能力，建立正向的人際互動關係。



台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，花蓮地區因經濟弱勢與特殊的社會結構，造成許多單親、隔代教養的家庭問題，青少年事工團隊的社工透過各項活動的設計與執行，鼓勵青少年在參加的過程中，建立並提升自我形象，同時累積正向的成長經驗，讓自己有能力面對日後的挑戰。

蕭文榮亦邀請社會大眾熱情加入「助學行動」或「國內兒童資助計畫」，透過穩定與長期的陪伴，讓貧困家庭的學子有機會翻轉生命與家庭的現況，迎向豐盛。

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