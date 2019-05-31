公寓失守每坪38萬帶動房貸壽險投保率　吳建賢：純屬特案

▲財富方舟總經理吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

房價到底跌的有多低，連公寓都失守，最高曾每坪60萬的內湖公寓，現在竟出現每坪38萬價格。這是近日在銀行辦房貸壽險承辦員聽到的熱門話題，而新成屋、預售屋的銷售也帶動投保率。

專研台北市、新北市中古屋、公寓市場的財富方舟集團總經理吳建賢表示，確實在內湖有傳出這個物件，但是這屬於特例，而房產界有所謂專家稱現在房價崩盤，其實那也是將特案放大渲染，而且比較多是指新成屋與預售屋，因為這兩種類型物件的房屋坪價本來就比較高估，以前每坪喊到80萬，現在價格比較回到正常點，才會讓大家感覺房價掉得很快。

而據他長期觀察及接觸雙北市公寓市場，房價則還是較為穩定，主要是自住率高、拋售物件少的原因。

▼運用房貸壽險的觀念。（圖／財富方舟提供）

吳建賢指出，近期許多民眾向財富方舟諮詢房屋市場消息，除了想到知道銀行、房貸壽險的相關契約注意問題之外，就是會以為現在是房價入場的好時機。而他則是以內湖公寓港墘、文德捷運站一帶步行到捷運站約5分鐘路程的中古屋，過去4~5年的每坪售價可到60萬，通常議價時砍個1折約每坪53~55萬。

但是因為持有公寓物件者多屬於自住者，拋售機率很低，而且市場需求大於供應，最多能夠砍個2折已經是微乎其微，所以現在頂多是每坪53~55萬打個9折，約47、48萬空間左右，能夠出現每坪下殺到38萬的物件，真的是非常特殊的個案。

▼房貸壽險比較。（圖／ETtoday新聞雲製表）