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膀胱鏡檢查免費送割包皮　院方烏龍男患者「好赤裸」

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▲▼手術。（圖／Pixabay）

▲工作人員拿出病歷，誤割做膀胱鏡檢查的男子的包皮。（圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名成年男子在醫院做了「膀胱鏡」的檢查，還接受了局部麻醉，不料睜開眼後，卻發現醫生居然自動自發地提供「免費」割包皮服務，讓他難以接受。

英國國民保健處（NHS）指出，這起烏龍發生在列斯特大學附設醫院（University Hospital of Leicester），院方在事發後立刻調閱相關程序，最終查明原來是工作人員拿錯病歷，不小心將進行割包皮手術的病歷與當事人混淆，男子才會無端丟了包皮。

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關鍵字：列斯特大學附設醫院,University Hospital of Leicester,割包皮,英國國民保健處,NHS

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