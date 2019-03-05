韓國人接捧花等於「詛咒」…6個月必須完婚　否則註定單身3年！

▲台灣與南韓的婚禮文化差異頗大。（圖／取自免費圖庫Pexels）



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台灣與韓國的結婚文化相差多少？南韓Youtuber宋讚養近日解析，雖然都是地處東亞，但台韓之間的文化差異頗大，甚至就連禮金數目和接捧花都有不同的含意，有可能一不小心就鬧了笑話。

台灣與南韓的結婚文化的10點差異

1、單數禮金：韓國認為整數是好的，因此禮金通常會以3萬、5萬、7萬即10萬為區間，且不同數字代表的不同意義。另外，在韓國無論是喜事或喪事，包的都是白包。

2、聘金：在韓國結婚是女方要給男方聘金，正好與台灣的習俗相反。

3、參加婚禮穿白色衣服：在韓國的婚禮場合，為了避免搶走新人風采，大多會避免穿著白色系服裝出席。

4、伴郎、伴娘：在韓國婚禮是直接在宴會廳舉行，沒有迎娶的環節，因此也沒有伴郎與伴娘角色的存在。

5、辦桌喜宴：在韓國辦喜宴被認為是富有、人脈廣的象徵，大多數人通常會選擇向賓客發送自助餐券，並不會特別舉辦喜宴。

6、捧花：在韓國的婚禮上，接到捧花除了代表幸福的傳遞外，同時也有詛咒的意味，傳說如果接到捧花後沒有在6個月內完婚，之後3年都註定單身。

7、證婚人：在韓國，新人一定會請長輩會前輩擔任證婚人。

8、父母致詞：韓國父母不會特別在婚禮上致詞，頂多只會在宣佈用餐地點時才發言。

9、蜜月：韓國新人普遍認為婚禮與蜜月是套裝行程，通常婚禮結束後當天或隔天馬上就會出發去渡蜜月。

10、拍照：在韓國人心中，就算沒給禮金、遲到、不認識新郎新娘都沒關係，但最重要的是一定要和新人合照。