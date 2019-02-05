別以為「來日方長」！帶父母去旅行是不會後悔的選擇

文、圖／SuperChaveller 超級查花飄遊記

早前出席一個旅遊分享會，被問到為甚麼會帶爸爸去旅行，我的回應是﹕「為甚麼不帶呢？」年輕一點的時候會覺得，自己才剛出來社會工作，做了窮學生那麼多年，終於有全職工作，賺到那麼丁點兒錢，當然先用來滿足自己，買喜歡的東西，或出走幾趟，還哪有錢帶父母去旅行？

後來發現其實都是選擇問題，你選擇花費在甚麼東西上。例如我想帶爸爸去旅行，我就不選擇那些本可自己去更遠更長時間的旅行。有能力負擔他們的所有旅行洗費當然好，但如果錢不多的話，也可負責他們的機票、酒店，或途中的費用，或全程當導遊和翻譯等，說到底都是一份心意，最重要的是由你提出，有你的陪伴。當然他們也可以自己跟團或跟朋友去，但由子女帶去卻有著另一番意義。

很多上一輩的人覺得旅行是一種奢侈品，即使想旅遊也不會表現出來。爸爸到60歲時也未坐過飛機，他口裡說沒興趣，但見他平時即使去離島或澳門也很興奮，拿著手機到處拍照，碰上新事物就會說過不停，就知道他不可能對這個大世界沒興趣，只是從未敢去想。

記得以前媽媽很早就想置業，但爸爸很擔心沒足夠錢供我們三個讀上大學，最終等到樓價追無期，他們放棄了在港的置業夢。爸爸賺錢不多，小時候我經常嚷著要學這樣學那樣，鋼琴學了一段時間就厭了轉學小提琴，小提琴厭了覺得電結他有型又吵著要買部電結他，爸爸罵我甚麼都是三分鐘熱度，哪有閒錢供我學這學那，我氣得關房門就睡，第二天醒來床頭放著幾千元，上面有張紙條寫著「喜歡的就要堅持到底」。

那時只覺得一切是理所當然，現在回想起家裡沒幾多個千元，這些洗費不是必要，明知我沒恆心，他大可用這些錢去旅行，或做自己喜歡的事情，他卻賭注哪怕有次我能找到真正熱愛的事情然後堅持下去。

父母就是這樣，總是以家為先，以我們為先。試想想，從小到大，他們犧牲了多少個機會來換來我們的機會，那為甚麼到我們長大了，卻不能給他們一點機會呢？

然而很多人就會覺得，來日方長吧，等賺多點錢、等成功之後才去好好對待父母。總覺得自己和身邊的人還有很多時間，其實是一件很危險的事情。我們覺得自己時間多是因為年輕，卻忽略父母已開始長出白髮，開始沒以前的壯健。爸爸近年經常左痛右痛，即使去旅行也帶備很多止痛藥之類，又特別容易碰傷，有時我也很怕還有多少可以跟他遊走世界的日子。

「來日方長」這四個字其實不知道欺騙了多少的人。這個世界沒有「來日方長」，因為「來日」這兩個字你根本無法掌握。媽媽離開的那一天也是最平凡的一天，生命可以突然消失得無聲無息。別說年紀大的父母，你連下一秒會發生在自己的事情都無法知曉，就如歌詞「若這一束吊燈傾瀉下來或者我已不會存在」，你永遠無法知道哪一天是生命中的最後一天。你唯一可以掌握的是當下的這一秒，如何去活好這一秒，珍惜眼前人。

旅行只是其中一種方法，要善待父母其實還有千萬種方式。最簡單的，就是平日多給他們一點Quality time。長大後，陪伴他們的時間減少了很多。平時可以早點起床陪他們去飲茶、去買菜，多回家吃飯，偶爾帶他們出外逛聊聊天，那不是指你口在說話眼卻盯著手機，而是真正的投入和交流 。

對父母好、帶他們旅行並沒有時間限制。要等成功，可以是無了期的事情。對我來說，到生命的最後，我不會後悔賺不夠錢，或沒去過哪個地方，但我定會後悔當初沒花時間好好陪伴家人。看見爸爸快樂其實也是我所定義的一種成就，我的目標是一年帶他去一次旅行，已在計劃今年年底的歐洲之旅。

趁著父母還健康的日子，一起製造難忘回憶，珍惜相聚時光。相信我，在以後你一定不會後侮這個選擇。

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《●作者超級查花飄遊記，背包客。本文由SuperChaveller 超級查花飄遊記授權刊登，請勿任意轉載》