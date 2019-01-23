體驗國際新年文化　幼兒園小朋友迎豬年

▲▼宜蘭市立幼兒園23日安排小朋友們，探索學習認識台灣、印度、西班牙的新年節慶文化活動並與大家分享。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農曆新年是宜蘭市立幼兒園的孩子最期待的節慶，在平日主題教學中，孩子一次提問：「國外聖誕節跟我們台灣的新年好像喔！那別的國家都怎麼慶祝新年呢？」，宜蘭市立幼兒園23日安排小孩子探索學習認識台灣、印度、西班牙的新年節慶文化活動並與大家分享。

在送舊迎新慶豬年中，宜蘭市立幼兒園的小朋友們，23日化身可愛小豬仔，搭飛機帶領大家環遊世界，體驗各國新年節慶文化活動，小豬仔邀請市長叔叔一起用著印度新年古禮見面道喜，互相把紅粉塗在前額上，為來年滿滿祝賀，一同喜迎豬年慶滿福。

西班牙在元旦前夜隨著鐘聲倒數迎新年，並在跨年的12個鐘聲中會吞下12顆葡萄，象徵來年12個月生活的美好，孩子也將這樣的體驗轉化成新年遊戲，讓大家體驗西班牙新年樂趣。

所謂「壓歲錢，歲平安，除夕圍爐慶團圓」，回到台灣的過年氛圍，市長叔叔化身為型男大主廚和孩子們共煮圍爐火鍋慶團圓。在新年的歡樂氣氛下，市長叔叔發「豬」年生肖乖寶寶紅包祝福孩子健康喜樂，劃上一個圓滿的句點。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭市立幼兒園每年春節前夕都會舉辦傳統過年習俗的文化活動，但是今年幼兒透過察覺不同國家文化特色，讓孩子學習理解並尊重其多樣性，更培養孩子懂得欣賞他人及接納其不同的地方文化，這也是孩子在多元文化社會中，不可或缺的學習。