台獨是「絕路」應接受和平統一　CNN：習近平採取較柔和態度

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。(圖/記者蔡浩祥攝)



國際中心/綜合報導

《告台灣同胞書》40周年紀念大會今(2)日上午舉行,中共中央總書記、國家主席習近平發表重要談話。CNN報導,習近平呼籲台灣拒絕獨立,獨立是絕路一條,應接受中國大陸的和平統一;相較於他去年3月的對話,這次的演說則替北京與台北打開另一扇大門。

CNN指出,習近平最新的談話有著和解意味,但對於台灣在主權與自由上採取的態度仍有堅定立場,比較他去年3月20日在13屆全國人大一次會議閉幕會上發表的演說,這次的態度則較為柔和。

