台獨是「絕路」應接受和平統一　CNN：習近平採取較柔和態度

▲習近平於《告台灣同胞書》40周年紀念大會進行重要講話。（圖／記者蔡浩祥攝）



國際中心／綜合報導

《告台灣同胞書》40周年紀念大會今（2）日上午舉行，中共中央總書記、國家主席習近平發表重要談話。CNN報導，習近平呼籲台灣拒絕獨立，獨立是絕路一條，應接受中國大陸的和平統一；相較於他去年3月的對話，這次的演說則替北京與台北打開另一扇大門。

CNN指出，習近平最新的談話有著和解意味，但對於台灣在主權與自由上採取的態度仍有堅定立場，比較他去年3月20日在13屆全國人大一次會議閉幕會上發表的演說，這次的態度則較為柔和。

Xi Jinping has called on Taiwan to reject independence and embrace "peaceful reunification" with China https://t.co/PRAgHSB43s pic.twitter.com/cT9nSySnyn — CNN (@CNN) 2019年1月2日

報導描述，習近平認為中國大陸與台灣的統一是必然性的，和平統一後，台灣人民的私有財產、宗教信仰等的權益都會獲得保障，統一是歷史潮流，也是正確的道路，台獨則是絕路一條、歷史逆流。他還提到，在挫敗台獨運動與其他造成分裂的活動上取得巨大成功。

民主進步黨去年11月在地方選舉遭遇慘敗，總統蔡英文也辭去主席一職。選民則透過公投表示，在國際賽事中應該叫「中華台北」（Chinese Taipei），而不是以台灣的名稱出賽。

▲習近平進行演說前一天，蔡英文發表2019新年談話。（圖／記者周書羽攝）



加州大學爾灣分校政治學博士生南樂（Lev Nachman）表示，習近平的談話表現出北京比以往更加期待台灣自然走向統一，「如果中共有信心阻止民進黨維持執政黨的地位，甚至可能積極幫助恢復國民黨的勢力，就沒必要使用武力。」

CNN提及，雖然習近平多次強調和平統一，但如果台灣追求獨立，他並不會排除動用軍事力量，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

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