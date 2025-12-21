　
地方焦點

全台最高雲端上的耶誕樹　今點燈閃耀梨山

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲參山管理處今晚在梨山舉辦山谷燈光節，全台最高的耶誕樹將點燈閃耀梨山。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦「山谷燈光節」，於今(21)日連續第五年在梨山點亮全國海拔最高的聖誕，將一路閃耀至 明年 1 月 25 日，邀請遊客上山歡度聖誕與新年假期。梨山今年以「星躍山谷」為主題，結合高山燈飾與音樂演出，重塑山城冬夜魅力，打造專屬梨山的浪漫節慶氛圍。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

今晚活動邀請多位地方貴賓到場共襄盛舉，包括臺中市議會古秀英議員助理陳英瑛、國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場組長潘紹懿、梨山賓館副總經理林閔政、森林文創設計有限公司工藝師林春節及和平區民代表等人，與現場民眾一同見證梨山冬季燈光盛事。點燈活動特別邀請實力派歌手李芷婷、阿布絲、肉克媽媽及山羊樂團接力演出，適逢冬至與耶誕佳節前夕，為高山夜晚注入溫暖動人的音樂能量。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

參山處表示，梨山場域最大亮點，為兩棵高達 28 公尺的雪松 化身為「雲端上的耶誕樹」，透過冰柱燈與流星燈管交錯設計，模擬流星雨劃破夜空的動態光影，營造宛如銀河傾瀉、星辰躍動的視覺饗宴。燈光秀每 30 分鐘 演出一次，每場約 3 分鐘，讓旅客在靜謐高山中，定點欣賞限定星空聲光秀。廣場同時設置「喔熊的耶誕之約」燈飾，增添親子互動與節慶溫度，讓夜色更顯童話氛圍。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

梨山觀景台作為山谷燈光節的主要入口意象，以「月臨星迎」為主題，打造圓滿閃耀的迎賓燈區，象徵旅程啟程與祝福降臨。燈飾並延伸至梨山大街、民族街口、梨山遊客中心及八角亭等重要節點，透過光環境串聯，全面豐富高山聚落的夜間景觀層次，形塑梨山專屬的冬季燈光風貌。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

不想吃藥！他「堅持2件事」1個月後壞膽固醇狂降50%
陳詩媛講誓詞淚崩！　王齊麟承諾：此生唯一的老婆
快訊／新竹驚傳隨機攻擊！　警方證實
通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了
王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了
家裡必備「萬能凡士林」！4種情況不能用

山谷燈光節耶誕樹梨山點燈參山處

