2025犯罪防治4大研究出爐　司法官學院揭最新政策方向

▲第一排左起司法官學院院長吳巡龍、台高檢高雄分署檢察長朱家崎、法務部政務次長徐錫祥、法務部部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝、法醫研究所所長侯寬仁、犯罪研究中心主任鄭添成。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部司法官學院今（9）日攜手洗錢防制辦公室及中正大學舉辦「2025年刑事政策與犯罪防治研究學術發表會」，並頒發「傑出碩博士犯罪防治研究論文獎」。院長吳巡龍主持，法務部長鄭銘謙、多名檢察長與矯正、警政機關代表及大專院校師生出席，針對洗錢防制、高齡受刑人、防詐策略與毒品轉向機制等最新研究成果進行交流。

今年研究內容聚焦多項重要議題，包括分析信託及公司服務業（TCSP）在防制洗錢與資恐上的監理現況，提出從近程到長程的強化策略；也有研究檢視高齡化社會下，長刑期受刑人快速上升所帶來的處遇挑戰，並提出未來矯正政策規劃方向。

▲跨國比較揭台灣打詐瓶頸，司法官學院提「新世代防詐」改革建議。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，針對近年社會高度關注的電信網路詐欺，研究團隊比較美、歐、日、韓的跨部門聯防經驗，指出我國在電子證據、金融阻斷及跨境追查仍面臨制度瓶頸，並提出「新世代打詐策略」的改革建議。毒品議題部分則以「113年犯罪狀況及其分析」為基礎，檢視施用毒品者在起訴前接受社區轉向處遇的實務困境，包括人力不足、跨機關整合不易及意願低落等問題，並呼應政府「五打七安」政策方向。

▲2025犯罪防治研究亮相，鄭銘謙表示犯研中心已成司法重要智庫。（圖／記者黃宥寧翻攝）

司法官學院表示，本次學術發表會透過跨領域研究交流，期能為政府提供更具實證基礎的政策建議，強化我國刑事政策與犯罪防治體系。所有研究內容將公開於犯罪防治研究中心網站，提供社會大眾與實務單位參考。