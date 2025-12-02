　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宏福苑大火！香港人批八炯「造謠只派1輛消防車」　本人回應網更怒

▲▼香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳發文指出，她不明白台灣的網紅八炯為何要聲稱香港消防在當時只派了一輛消防車，這是造謠。此說法也引起眾多香港人不滿，不過八炯則說，他是引用受訪者所說的話，如果受訪者道歉，他就會道歉。

鄭曦琳在Threads上發文表示，她作為香港人、大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人，實在不理解八炯為何要利用指責「為什麼只有一條喉管」的影片，稱香港消防只派一輛消防車，以及防暴警察也在場。她嚴正表示，這是造謠，請八炯更正並道歉，不要利用香港的火災來賺取流量。

Threads上，也有其他網友表示，「台灣人死都不認錯，你又不是第一天知道」、「那個人在台灣已經像過街老鼠一樣，對他還能有什麼期待呢」、「我欣賞你之前為香港發聲，但一件事還一件事，你誣衊我們香港的消防員，應該回應一下。在這件事，香港無論什麼立場的人很感激消防員的付出。做大事的公眾人物不應裝傻扮盲逃避問題」、「這麼會翻照片，怎麼看不到有多少消防車？多個直播畫面只需要拉進度條就能查證的東西」。

對此，八炯則貼出一段住戶的受訪片段，並說「我轉述那位老婦女說的『一輛消防車的水柱來』，不代表只有一輛到，奇怪了，如果你認為那位老婦人造謠，你們可以對她提告，她人就在香港」。他也強調，「你們是否先去找到當事人問清楚？相對的他說的，你要怎麼認定他是錯的？我以前也道歉過，但我有原則，他本人也要出來說他說錯了，那我也會道歉」。

另外，有網友拋問，八炯口中的「鎮暴警察是哪來的？」八炯則貼出另外一張照片，說「除非你眼瞎，救火帶盾牌？」此話再引起爭議，有香港網友就說，那是普通警察，防暴警察不會帶這些裝備。

臉書上則有不少台灣網友直呼，「丟臉」、「丟人現眼」、「整天不幹人事，超無言」、「台灣的恥辱啊」、「在此向香港朋友道歉，我們這裡有這樣的人，實在可恥」。

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止12月1日下午三點通報，目前已造成151人死亡。一名疑似該場大火生存者近日在社群平台上分享事發經過，並表示，當下窗戶無法全部打開，造成多數人並不知發生火災的原因之一。

港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程 含半山豪宅已全數停工

熱心男狂按火警鈴！網傳宏福苑災前監視器畫面

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

