宏福苑大火！香港人批八炯「造謠只派1輛消防車」　本人回應網更怒

▲香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳發文指出，她不明白台灣的網紅八炯為何要聲稱香港消防在當時只派了一輛消防車，這是造謠。此說法也引起眾多香港人不滿，不過八炯則說，他是引用受訪者所說的話，如果受訪者道歉，他就會道歉。

鄭曦琳在Threads上發文表示，她作為香港人、大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人，實在不理解八炯為何要利用指責「為什麼只有一條喉管」的影片，稱香港消防只派一輛消防車，以及防暴警察也在場。她嚴正表示，這是造謠，請八炯更正並道歉，不要利用香港的火災來賺取流量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Threads上，也有其他網友表示，「台灣人死都不認錯，你又不是第一天知道」、「那個人在台灣已經像過街老鼠一樣，對他還能有什麼期待呢」、「我欣賞你之前為香港發聲，但一件事還一件事，你誣衊我們香港的消防員，應該回應一下。在這件事，香港無論什麼立場的人很感激消防員的付出。做大事的公眾人物不應裝傻扮盲逃避問題」、「這麼會翻照片，怎麼看不到有多少消防車？多個直播畫面只需要拉進度條就能查證的東西」。

對此，八炯則貼出一段住戶的受訪片段，並說「我轉述那位老婦女說的『一輛消防車的水柱來』，不代表只有一輛到，奇怪了，如果你認為那位老婦人造謠，你們可以對她提告，她人就在香港」。他也強調，「你們是否先去找到當事人問清楚？相對的他說的，你要怎麼認定他是錯的？我以前也道歉過，但我有原則，他本人也要出來說他說錯了，那我也會道歉」。

另外，有網友拋問，八炯口中的「鎮暴警察是哪來的？」八炯則貼出另外一張照片，說「除非你眼瞎，救火帶盾牌？」此話再引起爭議，有香港網友就說，那是普通警察，防暴警察不會帶這些裝備。

臉書上則有不少台灣網友直呼，「丟臉」、「丟人現眼」、「整天不幹人事，超無言」、「台灣的恥辱啊」、「在此向香港朋友道歉，我們這裡有這樣的人，實在可恥」。