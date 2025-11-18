獨／名模「拖另案女被告」下囚車　吞上億善款交保卡關今定去留

記者黃宥寧／台北報導

前伊林模特兒蕭瑋葶涉嫌與兄嫂蕭靖、陳品君夫婦侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款，士檢於8月11日依法起訴3人，案件移審後，士院裁定收押禁見。蕭女其後聲請具保停押遭駁回，辯護人提起抗告，高院於11月6日撤銷原裁定、發回更裁，並要求釐清羈押理由及「無法辦保」爭議。士林地院今（18日）提訊蕭瑋葶，重新審認是否仍須羈押。

▲前模特兒蕭瑋葶下囚車後步伐加快，與她銬一起的另案女被告一度險些跟不上。（圖／記者黃宥寧攝）

本案爭議焦點在8月5日的交保程序，當時士院已裁定蕭瑋葶以300萬元交保，限制出境出海並接受科技監控，卻因執行流程未完成而未能交保。辯護人主張，家屬於8月8日前往辦保時，被告知「法警人力不足」及「科技監控廠商請假」，導致無法辦理；但6天後案件移審，士院卻改裁收押，認為程序有重大瑕疵。

士林地檢署11月8日對外說明，8月5日裁定交保的是法院，不是檢方；8月8日當天下午，是法院通知具保人前往辦理，承辦檢察官因尚需確認科技監控方式與執行內容，因此當日未通知科控中心，強調可能因聯繫用語與理解不同而產生誤會。

另外，高檢署也澄清「科控廠商請假」為不實資訊，指科控中心未曾接獲蕭瑋葶的監控開案通知，且科技監控採24小時輪值，不會因人力休假而延誤案件。

值得注意的是，作成本案撤銷發回裁定的高院合議庭，即由審判長廖建瑜、受命法官林孟皇與陪席法官文家倩組成，正是今年9月在台北市議員陳怡君涉詐欺案中，認定檢方起訴後證據已被保全、如無具體事證不得再以「串證之虞」收押，被視為打破慣行、強化羈押審查標準的重要合議庭。此次同一合議庭在蕭瑋葶案中，再度就原審「串證」判斷及「行政原因無法辦保」是否合理提出疑義，格外受到關注。

士林地院今上午提訊蕭瑋葶，將就先前交保程序為何受阻、是否仍具串證可能、現階段是否有繼續羈押必要等關鍵問題重新審查，將作出新裁定。