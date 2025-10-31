當AI進入食農產業！好食好事新創展會　揭示科技如何成為新供應鏈語言

▲好食好事基金會主辦的年度盛事「第八屆2025好食好事 Demo Day」在台北101獨一文創空間登場。（圖／好食好事基金會提供，以下同）

由好食好事加速器主辦的年度盛事「第八屆2025好食好事 Demo Day」於今日在台北101獨一文創空間登場，匯聚來自台灣、日本、新加坡的14家食農新創，展現科技與創意如何勾勒食農產業的未來藍圖，開啟價值鏈新篇章。

在2017年由頂新和德基金捐助成立好食好事基金會。好食好事作為台灣唯一專注於食農科技的新創加速器，已輔導78家新創團隊，達成92%高存活率與新台幣22.6億元資本額。今年，好食好事更攜手「味全食品」及「大拙匠人」二企業，以ESG產業共好、開拓大型通路及進軍海外市場目標，助力新創團隊串接多元機會。

科技推動產業升級，啟動綠色永續革命

本屆團隊橫跨「食農科技」、「AI供應鏈」與「飲食創新」三大領域，呼應永續發展與產業轉型的全球趨勢。

「好食科技農業」以智慧植物工廠平台結合節能系統，成功降低65%耗電、提升90%作物重量，並將自有品牌蔬菜供應至Costco、華航等通路，未來將拓展海外市場。新加坡團隊「Forte Biotech」開發 RAPID 蝦病快速檢測系統於50分鐘內檢測多種常見病原，協助養殖業者提前降低養殖風險。「Frass」則以酵素發酵技術將剩食再生為動物飼料，日處理量達500公斤，推動低碳循環農業，並於東南亞試點中。來自日本的「Cool Innovation」則推出「低溫高濕無化學」冷藏技術，延長蔬果保鮮期10倍，減少95%食物耗損與98%碳排放，為全球冷鏈物流注入永續新能量。

智慧供應鏈重塑效率與市場

供應鏈智慧化正為產業帶來新契機。「宥杏餐飲物料專家」透過數位平台整合採購、加工、分裝至出貨，冷鏈全程溫控，年營收複合成長率達33%。「可可食集」以B2B SaaS平台整合採購流程，讓餐廳能以標準化系統完成下單與對帳，顯著提升管理效率。

AI技術也改變零售展店模式。「團薦科技」的TanDian Pro結合商圈數據與會員行為，精準預測客流與營運表現，協助業者快速選址與擴點。「愛吠的狗」以AI語音代理平台打造互動式客服與自動點餐，改善人力短缺並強化品牌體驗。

此外，「泰科動力」推出微型倉儲解決方案 Nexano，以高密度智慧倉儲系統滿足城市即時配送需求，助攻零售與冷鏈產業實現低碳高效物流。「電電數位」則以 AmpGO 平台整合全台充電站資訊，並推出 DenHub 及交通碳帳戶系統，推動永續出行生態。

飲食創新：健康、美味與文化並進

從產地延伸至餐桌，今年團隊展現多元飲食創新。「uMeal」以模組化食材與AI飲食教練打造客製化健康餐，已進駐大型科技園區。「日日好食」的「好控麵」以豆類蛋白取代澱粉，兼顧美味與控醣需求，深受健康族群青睞。

「Kitchen Lab」以復刻台灣經典手路菜，推動「一廚多品牌」模式，保留記憶中的老味道。「阿勇家餐飲服務」則以冷凍料理延續辦桌文化，讓經典台菜走進現代家庭。

除新創發表外，會場特設「未來食農展演區」，並與「甘單水餃」、「望山穗」及「快帶科技」共同展出 AI 智慧農業、生技檢測、冷鏈科技與食品創新應用，成為企業與投資人交流洽談的重要平台。

本屆活動除匯集新創能量外，好食好事再度攜手艾滴科技 IDWater 啟動全台唯一「碳中和新創展會」，以實際行動落實 ESG 精神，推動綠色創新成為新創競爭力的一環。

未來，好食好事將持續深化與日本、新加坡、馬來西亞等國際夥伴合作，並於下週率領七家團隊前往新加坡 Agri-Food Tech Expo Asia（AFTEA）與印尼雅加達，推動台灣新創與亞洲市場接軌，建立跨境合作新模式。