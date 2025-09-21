東京大啖辛拉麵！她曝「賣場滿滿韓國食品」驚：這裡真的是日本嗎

▲韓國記者到東京，驚訝發現到處都能見到韓國食品和文化。（翻攝自韓媒今日財經）

韓國記者實際走訪東京街頭，發現不只吃辛拉麵、喝著真露的人變多了，連知名連鎖大賣場唐吉軻德也販賣著許多韓國人熟悉的韓國食品，連街上穿著韓國流行品牌的女性也變多；實際採訪當地人，一名21歲的日本女大學生表示：「只要是韓國產品，看起來就很好，不需要猶豫就會買。大學畢業後也想進入韓國時尚企業工作。」

根據韓國媒體《今日財經》報導，記者劉藝琳實際走訪東京街頭，發現日本MZ世代著迷韓流的程度超乎想像，在東京澀谷比起吃拉麵、不如吃「辛拉麵」；比起HIGHBALL、不如喝「真露」的人越來越多，讓記者忍不住驚訝：「這裡真的是日本嗎？」

21歲的日本女大學生優衣穿着韓國服飾品牌「Matin Kim」的T恤，背包上也掛著同款鑰匙圈娃娃，該品牌主打與太妍、Jennie和Karina同款。而優衣常用的護唇膏也是韓國品牌「hince」。她說：「只要是韓國產品，看起來就很好，不需要猶豫就會買。大學畢業後也想進入韓國時尚企業工作。」

另外一名23歲的日本男性太紀則向記者表示，因為女朋友很喜歡韓國男團NCT，所以他們經常一起在TikTok上看韓國偶像的影片，女朋友生日時，自己也打算買一個Matin Kim的包包，當作她的生日禮物。

不只時尚文化，隨著韓國偶像和韓劇的影響，韓國飲食文化如今也深深影響日本年輕人。一位在澀谷遇到的日本時尚業界人士強調：「現在提到餃子，就想到 Bibigo（韓國品牌），提到辣拉麵就想到辛拉麵（韓國品牌），提到酒就想到真露（韓國品牌），這已經成為日常。」

記者實際走訪東京澀谷的大型連鎖賣場「唐吉軻德」，當詢問店員是否有餃子時，對方便直接反應「Bibigo？」並帶路至貨架，同日晚間，記者又前往港區新橋的「Bibigo Market」，下班時間一到，就能看到三五成群的西裝上班族，點Bibigo的餃子與炒年糕當晚餐。

日本顧客莉子表示：「我去韓國旅行時吃過路邊攤的炒年糕，所以很熟悉。雖然 YouTube 上有很多食譜，但能在公司附近就吃到，真的很好。」她身旁的兩名日本人則點了炒年糕搭配韓國啤酒「Terra」，氣氛與韓國餐廳無異。

CJ第一製糖企業分析，Bibigo的韓式餃子目前在日本餃子市佔率達9%，僅次於味之素與伊藤冷凍食品，成功祕訣之一就是差異化：韓式餃子內餡除了肉和高麗菜，還加入蔬菜、豆腐、粉絲，與日本皮厚餡少的餃子形成鮮明對比，深受健康取向消費者喜愛。另一方面，也透過宣傳「煎、蒸、煮」等多元吃法，突破日本傳統餃子單一的烹調方式。

CJ第一製糖企業也鎖定紫菜包飯為下一個主打商品，由於日本原本就有飯糰、壽司等相似產品，紫菜包飯對本人來說不算陌生的食物，如果再推出的烤肉、泡菜、起司口味，預計立刻就會受到歡迎，另外，冷凍保存後用微波爐加熱就能吃的便利性，也很符合日本消費者偏好。

CJ表示，日本消費文化與韓國有相似之處——習慣將白飯搭配小菜，因此仍有很多未被開拓的潛力。未來將透過差異化產品與在地化策略，持續推動 K-food 在日本市場紮根。



