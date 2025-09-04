　
社會 社會焦點 保障人權

獨／台灣首例！高雄公部門公共藝術爆侵權　判賠200萬並銷毀

▲行政執行署高雄分署的公共藝術陷入抄襲疑雲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲行政執行署高雄分署的公共藝術「公平正義．圓融和諧」被判侵權，不僅要賠償還要銷毀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

糗了！高雄分署新建大樓前的公共藝術3年前爆出抄襲疑雲，台北地檢署起訴承作公司葛菲雅奇及負責人蔡文祥。智慧財產及商業法院日前判決認定，他們重製日本陶藝家木野智史2015年作品《颪（眼）》，侵害著作權，須連帶賠償200萬元並支付利息，涉案公共藝術作品也必須銷毀。

木野智史指出，《颪（眼）》自2015年完成後，曾在台灣及日本展出並獲獎，並收錄於專刊、畫冊及網路銷售，被告有充分機會接觸。他發現高雄分署展示的作品外觀、線條與結構與原作幾乎相同，卻未經授權重製，還標示蔡文祥為作者，已侵害重製權與姓名表示權。因此請求連帶賠償200萬元並銷毀作品。

葛菲雅奇公司與蔡文祥則辯稱，《公平正義．圓融和諧》取材自自然曲線與螺旋意象，屬公共領域的創作風格，不在著作權保護範圍。他們堅稱是獨立創作，材質選用不鏽鋼，比例、厚度及與環境的配置不同，與木野作品「深層思維」完全不同，並強調爭議後已撤下作品，並無不法利益。

▼（左）日本陶藝家木野智史的〈颪（眼）〉；（右）葛菲雅奇公司與蔡文祥《公平正義．圓融和諧》。（圖／翻攝自網站）

▲▼ 。（圖／翻攝自判決書系統）

智財法官調查，日本陶藝家木野智史的〈颪（眼）〉具備原創性，屬於《著作權法》所保護的美術著作，即便取材自自然界，但透過陶瓷專業技巧展現曲線與美感，仍展現獨特性，並非公共領域；同時指出，該作品曾在鶯歌陶瓷博物館展出、刊登於專刊與雜誌，社會大眾均有機會接觸，被告公司與蔡文祥合理上也可能見過。

進一步比對後，雙方作品在「前薄後厚」、「中央半圓互扣」、「兩側緞帶狀曲線延伸」等特徵高度相似，整體觀感幾乎一致，已構成實質相似。

法官認定，被告未經授權重製作品投標公共藝術標案，侵害木野的重製權，並在公開展示時標示蔡文祥為作者，侵害其姓名表示權。考量被告行為屬故意且情節重大，故判公司與蔡文祥須連帶賠償200萬元，並自2024年9月27日起按年息5%計算利息，另命公司將涉案公共藝術作品銷毀，以排除侵害。

刑事部分，台北地檢署今年7月查出，蔡文祥原本是以攝影為專業，學經歷與展覽經驗都與立體創作無關，並無雕塑背景，卻在未經授權下「改作」日本陶藝家木野智史的〈颪〉，以《公平正義．圓融和諧》參與高雄分署公共藝術標案，完成後還公開展示，涉嫌侵害著作財產權，因此依《著作權法》起訴。

