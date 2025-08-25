搶到韓國演唱會門票！迷妹曝「追星神隊友」是它　沒準備也不怕

▲泰格與雪兒還原追星人日常。（圖／泰格與雪兒，下同）

網新中心／綜合報導

韓流當道，近年不少台人瘋追韓團韓星，粉絲行程滿檔。「泰格與雪兒」日前上架新片，還原追星人的日常，引發眾人共鳴，特別是每月微薄薪水都奉獻給偶像，但絲毫不覺辛苦不嫌累，只為了拉近與本命的距離，更讓粉絲只能淚推太還原。

「泰格與雪兒」片中，兩個女主角一起追星，其中一人不僅會臨時請假去接機，不吝花錢拍拍貼機、買小卡，甚至還會因為搶到演唱會門票快閃韓國。其中，劇情還還原迷妹意外搶到票，因為什麼都沒準備，煩惱到底要不要快閃的心情，畢竟交通、上網怎麼辦都得考慮。

這時，朋友就推薦她用「出國一站式服務」，原號漫遊、機場接送、旅平險到 AI 解惑引擎化身旅遊助理一次搞定，追星也能超 Chill。

上述的「出國一站式服務」就在台灣大哥大通通能找到！讓粉絲們追星、旅遊都能無後顧之憂。使用台灣大哥大APP 開通原號漫遊，一指就能申請，落地立即上網，免換卡免掃碼，操作零門檻，也沒有手機款式限制。另外，最大的兩大優勢在於資安與客服，電信直連海外業者，流量路徑透明，24 小時都有客服待命處理異常，讓人更安心；同時還能自動切換多家當地電信，不怕訊號不穩，語音、簡訊不中斷，銀行 OTP 和通知都收得到。相較之下，eSIM 多半僅支援數據、客服轉接繁瑣，臨時出狀況恐怕會手足無措。

除了漫遊，台灣大哥大更將旅行需求一次包辦。UGO 機場接送 60 秒完成預約，24 小時保證派車，就算紅眼班機也安心；「大哥保」旅平險 3 分鐘就能投保，臨時出行也能立即上路。最特別的是，台灣大哥大還送上 AI 解惑引擎Perplexity，4G或5G資費599以上用戶可免費體驗Pro版一年。無論臨時改行程、跨國翻譯，或搜尋在地最新資訊，都能即時支援。就連菜單看不懂、怕踩雷景點，也能靠Perplexity秒解決。

不僅是追星迷妹，面對出國行程，不少人也常因交通、上網或保險問題而傷透腦筋。如今有了台灣大哥大這位出國神隊友，隨時都能來趟說走就走的快樂旅程。在家躺著當沙發馬鈴薯，動動手指就能申辦「原號漫遊」，解決最重要的網路問題；「大哥保」降低旅途意外風險、「UGO 機場接送」收好行李秒出門；最多旅伴反目的行程問題也交給Perplexity輕鬆搞定。將旅途的快樂留給自己，繁瑣的細節就交給台灣大哥大。無論是為了追星快閃、或單純想放鬆度假，台灣大哥大用戶都能讓旅程變得更單純 Chill。