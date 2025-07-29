台灣受刑人逃獄免鑿牆！　保外就醫超多空窗不設防

▲矯正署依規定讓受刑人請假外出後，只會口頭要求他們準時回監報到，一旦出事也不用負任何管理責任。圖非當事人。（圖／翻攝矯正署新竹監獄臉書）

圖文／鏡週刊

雖然惡狼江昱賢逃亡期間都戴口罩，還不斷變裝，甚至以偷機車、搭計程車、步行的方式製造斷點，來躲避追緝，但警方仍順利掌握，惡狼犯下第二起案件後，躲到桃園市桃園區約克頂級汽車旅館藏匿，23日攻堅逮人，證實惡狼的確就是江昱賢。警方偵訊後，將他移送桃園地檢署，檢察官複訊後聲請羈押，將人關入桃園看守所。

不過，為何應該在新竹監獄服刑的江昱賢，能在桃園連犯二案？本刊調查，江之前因腰大肌膿傷、椎間盤突出、腰椎骨髓炎等病症，聲請保外就醫，獲准後住進宜蘭羅東博愛醫院治療。今年5月中，獄方確認他病情好轉，通知他6月初到新竹地檢署報到，返監繼續服刑，沒想到他卻趁公文往返的空檔逃亡。可能是為了籌措跑路費，才會挑不太敢報案的性工作者搶劫，順便一逞獸慾。

▲竹監強調江男保外就醫過程皆依規定處理，也有行函通報地檢署江男逃逸，對他再犯刑案深感遺憾。（圖／翻攝矯正署新竹監獄臉書）

知情人士Ａ先生痛批：「3年前爆發台南殺警案後，受刑人脫逃犯案的問題就備受關注，監所或地檢署發現江昱賢逃脫後，應立即陳報主管機關矯正署，並通知警政單位協助查訪或公告通緝，如果有做到，他一登記住宿就會被掌握，根本不會有人受害！結果一直到警方逮捕他，才確認他是逃犯，真的非常離譜！」

另名知情人士Ｂ先生則抱怨：「獄政機關以保障人權為理由，搞了一堆名目讓受刑人能請假外出，但只會口頭要求他們準時回監所報到。早些年有些阿兵哥不耐操，會逾假不歸直接逃兵，更何況這些受刑人，如果有機會，他們難道不會想從環境更差的監所逃跑嗎？」

本刊調查，依據現行《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，受刑人病況已治癒或改善時，監獄應指定7天以上的時間，以書面通知受刑人至指定的地檢署報到、返監執行；如果沒準時報到，地檢署應立即通知監獄，監獄接獲通知之後，應檢附相關資料，請檢察官對受刑人進行傳喚、拘提或通緝。這套流程中確實存在許多漏洞，有必要盡速修法，避免類似狀況再次發生。

▲Ａ先生等人認為，矯正署（圖）保障受刑人人權並無不妥，但配套措施須完備，不要一副受刑人離開監所就事不關己的態度。

Ｂ先生指出：「7天以上的時間，就是最大的漏洞！2、3天就可以逃逸無蹤，甚至偷渡出境，尤其像江昱賢這種強盜性侵慣犯，保外就醫的配套措施應該更縝密，獄政機關卻縱虎歸山，造成二名無辜女子受害，令人無法接受！江利用監獄與地檢署公文往返的空檔，加上地檢署接獲通報也未有積極作為下，趁機脫逃犯案，治安不佳的黑鍋要警政單位背，獄政機關卻沒事，實在是說不過去！」

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