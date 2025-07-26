大罷免大失敗！他列「10敗因」為罷而罷：不是一個人可以負責

▲大罷免北市5立委。（圖／ETtoday新聞雲）



記者施怡妏／綜合報導

24位國民黨立委罷免案開票進行中，目前不同意罷免票領先，胸腔科名醫蘇一峰就分析，大罷免大失敗的10大敗因，包括戰線開太多、罷團領銜人的品德遠低於一般正常人、颱風救災不力等等，直呼「不是一個人可以負責」。

蘇一峰在臉書發文，此次罷免行動最大問題在於戰線拉得過長、目標過多，感覺是「為罷而罷」。此外，綠營貪污不辦，柯文哲硬羈押，還逼死副市長太太，「幾位罷團領銜人的品德遠低於一般正常人，卻對藍營立委高道德檢視，非常可笑！」

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蘇一峰進一步指出，執政黨對內搞硬幹對立，對美跪下磕頭毫無膝蓋。再加上新竹與光電相關弊案層出不窮，卻遲遲不見檢調積極介入辦案，導致人民信心流失。他還點出能源政策錯誤，導致台電持續虧損，補貼光電又使得電價一漲再漲，民眾生活壓力越來越大。

蘇一峰也提到，行政院權力失控不受監督，「一萬元自己決議不發，被行政院任意挪用」。他也批評救災表現不力，特別是在台南、嘉義等南部地區災情嚴重，未見中央給予足夠重視，「中北台灣罷免，別人吃麵，南部人喊燒！」最後，蘇一峰提及青鳥到處出征，妨礙大家的生活，激起全台灣討厭青鳥情結。蘇一峰感嘆，「真的不是一個人可以負責。」

※最終結果以中選會公布為主。