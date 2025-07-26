　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大罷免大失敗！他列「10敗因」為罷而罷：不是一個人可以負責

▲大罷免北市5立委。（圖／ETtoday新聞雲）

▲大罷免北市5立委。（圖／ETtoday新聞雲）

記者施怡妏／綜合報導

24位國民黨立委罷免案開票進行中，目前不同意罷免票領先，胸腔科名醫蘇一峰就分析，大罷免大失敗的10大敗因，包括戰線開太多、罷團領銜人的品德遠低於一般正常人、颱風救災不力等等，直呼「不是一個人可以負責」。

蘇一峰在臉書發文，此次罷免行動最大問題在於戰線拉得過長、目標過多，感覺是「為罷而罷」。此外，綠營貪污不辦，柯文哲硬羈押，還逼死副市長太太，「幾位罷團領銜人的品德遠低於一般正常人，卻對藍營立委高道德檢視，非常可笑！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰進一步指出，執政黨對內搞硬幹對立，對美跪下磕頭毫無膝蓋。再加上新竹與光電相關弊案層出不窮，卻遲遲不見檢調積極介入辦案，導致人民信心流失。他還點出能源政策錯誤，導致台電持續虧損，補貼光電又使得電價一漲再漲，民眾生活壓力越來越大。

蘇一峰也提到，行政院權力失控不受監督，「一萬元自己決議不發，被行政院任意挪用」。他也批評救災表現不力，特別是在台南、嘉義等南部地區災情嚴重，未見中央給予足夠重視，「中北台灣罷免，別人吃麵，南部人喊燒！」最後，蘇一峰提及青鳥到處出征，妨礙大家的生活，激起全台灣討厭青鳥情結。蘇一峰感嘆，「真的不是一個人可以負責。」

※最終結果以中選會公布為主。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 8585 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／25：0反罷免大勝利　韓國瑜發聲了
快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉
快訊／罷免不成立　高虹安現身喊話了
台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」
大罷免大失敗！　黃暐瀚：民意展現不支持民進黨、不支持賴清德
LIVE／大罷免大失敗　朱立倫親上火線召開記者會
快訊／大罷免結果揭曉！確定25比0完封　藍委、高虹安全數安全
快訊／真的24:0！全台24國民黨立委反罷免大成功
台中3藍委全守住！　盧秀燕說話了
快訊／快要完封！全台20藍委反罷免成功
反惡罷成功！趙少康要賴清德下台　「天下竟然有這麼蠢的執政黨」
快訊／挺過大罷免！　徐巧芯哽咽2度鞠躬致謝：未來努力服務大眾
林濁水：民進黨對不起罷團　傲慢、背離民主連側翼都沒有當好
快訊／台北5席都守住！全台15藍委反罷免成功
快訊／立委服務處驚傳意外！男當場失去呼吸心跳
傅崐萁挺過罷免　罷團認遺憾：尊重多數花蓮人決定
大罷免大失敗　曹興誠：志工的力量拚不過藍營基本盤的動員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他狂見「一堆網紅、老董表態罷免」　結果大翻車！PTT曝原因

不斷更新／北市罷免案　5立委全部「罷免失敗」！

熱氣球嘉年華人氣爆棚　台東縣府宣布加碼7/29追球日

大罷免大失敗！他列「10敗因」為罷而罷：不是一個人可以負責

大罷免完都是自己人！許甫喊：「賴清德，把柯文哲放出來」

快訊／罷免失敗！賴士葆「15字發文了」　任內得到無敵星星

快訊／不同意票大幅領先！李彥秀道謝「繼續守護港湖，守護台北」

「不同意罷免票」領先！PTT看開票喊慘：1秒鐘毀掉別人1年的努力

不同意罷免為何領先？她曝「關鍵原因」　網喊：北部人短視近利

不同意罷免領先　楊植斗點名青鳥嘆：這段時間到底忙什麼？

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

明道見F4合體興奮聯絡朱孝天　「發現被刪好友」重加後笑翻

連晨翔為愛下廚「狀況百出」XD 劉品言試吃讚：可以耶！

阿KEN甜甜圈爆紅睡不好　阿緯:找人陪睡就可以了

【與死神擦肩而過】轉彎不讓直行？ 騎士被曳引車撞飛重摔！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

他狂見「一堆網紅、老董表態罷免」　結果大翻車！PTT曝原因

不斷更新／北市罷免案　5立委全部「罷免失敗」！

熱氣球嘉年華人氣爆棚　台東縣府宣布加碼7/29追球日

大罷免大失敗！他列「10敗因」為罷而罷：不是一個人可以負責

大罷免完都是自己人！許甫喊：「賴清德，把柯文哲放出來」

快訊／罷免失敗！賴士葆「15字發文了」　任內得到無敵星星

快訊／不同意票大幅領先！李彥秀道謝「繼續守護港湖，守護台北」

「不同意罷免票」領先！PTT看開票喊慘：1秒鐘毀掉別人1年的努力

不同意罷免為何領先？她曝「關鍵原因」　網喊：北部人短視近利

不同意罷免領先　楊植斗點名青鳥嘆：這段時間到底忙什麼？

不斷更新／25:0！國民黨24立委+民眾黨1市長「反罷免贏了」

洪孟楷罷免案未過關　現身感謝支持者：台灣需要監督的力量

甭請辭北市黨部代理主委　戴錫欽：投票結果我們謙卑面對

快訊／大罷免「輾壓式大失敗」！黑熊學院：不盡人意但不會放棄

快訊／24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

澎湖漁民撈到巨蟹「以為賣不了錢」　竟是台灣新紀錄物種

「多數人對青鳥霸凌感到厭惡」　柯志恩：國民黨會用成績回報支持者

大罷免結果「未如預期」　綠委：每一次挫敗都是累積力量的練習

罷免票過門檻還是罷不掉！傅崐萁喊話賴：要沒私心坐下來談

挺過罷免案！台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

生活熱門新聞

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

預測0～1人被罷免！他點名2人：下台機率高

他愣見「大罷免開票怎麼一面倒？」　PTT炸鍋

大支開嗆五月天　五迷：要飯仔當我們是塑膠喔

北市罷免案　5立委全部「罷免失敗」！

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

內湖737排骨酥店闆娘超狂！只穿圍裙工作

大罷免前1天傳噩耗！八炯：她隔了1天才跟我說

老師確診大腸癌　竟是這習慣害的

他曝北市3區投票熱度！這區「完全沒有人」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台25選區結果一次看

趙少康「亮票」！投完罷免票太開心　最高恐挨罰20萬

網紅女警被男友偷拍性愛片　新北警花突發文：謝謝關心

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

他早已預測0席！揭「大罷免大失敗」致命原因

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

不斷更新／新北5立委「不同意票」領先　將與侯友宜開記者會

罷免金句「小小多山的國家」出自共黨詩人

不斷更新／台中大罷免開票！3席不同意全領先

吳宗憲出手了！　宣布新動向簽下他

立委不同意票全領先！他喊「看來大失敗了」

張碧晨稱是《花千骨》插曲唯一原唱　汪蘇瀧撕破臉收回授權

傅崐萁喊話賴清德坐下來談

預測0～1人被罷免！他點名2人：下台機率高

更多

最夯影音

更多

【超U質水準】凱道散場才1分鐘「超乾淨」！　椅子「全收好疊齊」網：台灣公民素質太扯

【道歉呢？】輾斃男大生肇事駕駛現身殯儀館　阿公阿嬤淚見愛孫最後一面

【措手不及...】屏東85歲翁國道大迴轉！　後車躲閃不及高速衝撞

【雨中集結】凱道反罷造勢破15萬人

【這熱度會出人命】頂著38度高溫施工 工人被活活熱昏倒地！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面