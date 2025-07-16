軟銀、OpenAI攜手：擬部署十億智慧體，AI成本降價掀應用熱潮

▲孫正義。（圖／路透社）

記者吳立言／綜合報導

軟銀集團創辦人孫正義與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）於 今（16日）在SoftBank World 2025線上對話指出，全球對AI的需求正在爆炸式成長，數位算力需求將持續上升。奧特曼強調，只要降低AI使用成本，例如下降10倍，使用量可能增長30倍以上，顯示無窮的市場潛力與使用者需求增量。

兩人在討論中提到，AI與機器人技術將發展出「自我改進循環」，使得機器人得以自行創造其他機器人，而智慧化代理人（intelligent agents）則會學習後再生成新的智慧體，以提升整體生產力 。

孫正義透露，計畫在今年內於軟銀集團內部署「十億個AI智慧體」，並為它們建立專屬的作業系統，覆蓋包括通訊、製造與零售等多項業務領域 。

今年2月，軟銀旗下通訊事業與OpenAI成立合資公司「SB OpenAI Japan」，雙方各占五成，以推廣企業級「Cristal Intelligence」，延伸至汽車與零售業，同時軟銀集團承諾每年投入30億美元於相關AI服務。

此外，孫正義已宣布將視軟銀重組方案為條件，投資最高達300億美元給OpenAI，雙方也參與了總額達5000億美元的「Stargate（星門計畫，又稱星際之門）」項目，在美國布局AI資料中心及相關基礎建設 。

奧特曼也在對談中強調，若未來要建構遠超過10吉瓦等級的AI運算基礎設施，將必須研發全新的技術與建設模式。他指出「當我們思考如何擴大基礎設施時，不只是規模，而是必須重新設計整個建構方式。」

儘管能源取得、基礎設施調度與區域部署策略仍有諸多挑戰未明，這場對話已突顯一項共同願景：AI技術將不只是運算工具，而是創造、複製與優化本身的核心力量。透過類似「智慧體繁殖」與「自我改進循環」的概念，AI有望推動人機協作邁向全新階段，加速實現以 AI 為基礎的全球性基礎建設轉型。