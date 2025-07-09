LG發表精準醫療AI模型「Exempathy 2.0」　癌症基因預測只需一分鐘

▲AI診斷將進入新紀元 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

LG AI研究院宣布推出新一代精準醫療人工智慧模型「Exempathy 2.0」，可透過病理影像大幅縮短癌症基因檢測時間至1分鐘，預測準確率達全球最高水準78.4%。

Exempathy 2.0是2023年推出的1.0版與上月發表的1.5版的升級版，具備更高品質的資料學習能力，能精準分析來自病理切片的高解析影像（WSI），並預測人體細胞與組織的微觀變化、基因變異與結構特徵。

LG表示，這套AI模型結合WSI與DNA、RNA 等「多重組學（Multiomics）」資料共同學習，並採用創新的小單元學習技術，成功克服傳統AI模型在病理影像分析中常見的「特徵崩解」問題，使基因突變預測準確度提升至78.4%，為目前全球最高水準。

不僅如此，透過單純的病理影像分析，便能預測基因活動，無需額外昂貴的介電性檢測，提升臨床效率。

LG AI研究院AI業務負責人朴容珉（Park Yong-min）表示「若使用《Exempathy 2.0》，可將原需兩週以上的基因檢測縮短至1分鐘，有助把握癌症治療的黃金時間。醫師與製藥公司可迅速確認標靶療法，縮短治療流程。」

此外，研究院也同步推出針對肺癌、結腸癌等特定疾病的專用模型，並宣布與美國范德堡大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）展開合作，將由美國政府推動的「Cancer Moonshot」計畫中主導胃癌研究的韓裔學者黃泰賢（Hwang Tae-hyun）教授領軍。

黃教授指出「我們的目標是打造能真正輔助臨床醫師診斷與治療的AI平台，不只是工具，而是能革新新藥開發流程的改變者（game changer）。」

未來，雙方計劃從癌症領域出發，拓展至器官移植排斥反應、免疫學與糖尿病等其他疾病應用。LG AI研究院預計將於7月22日的《LG AI Talk Concert 2025》中，正式公開展示Exempathy 2.0及其技術成果。