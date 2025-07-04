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AI＋四天工時＝更高效？英國研究顯示縮短工時可減壓、提升企業表現

▲▼電腦,工作,上班族。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國研究顯示四天工作制可減壓、助企業營收成長。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳立言／綜合報導

在遠端協作與智慧工具普及的今天，全球對「工作時間是否應該重新設計」的討論日益熱烈。英國最新一輪四天工作制試點顯示，參與的17家企業全數決定永久實施縮短工時制度，員工每週僅需工作四天或每兩週休五天，薪資維持不變。研究指出，這項改變不僅有助減輕心理壓力，也可能提升企業的財務表現。

該項為期六個月的試點由非營利機構4 Day Week Foundation推動，涵蓋慈善機構、專業服務與各類中小型企業，規模從5人至400人不等。根據波士頓學院研究，89名受訪者中有62%表示職業倦怠感下降，45%認為生活滿意度顯著提升。

試點企業之一、軟體公司BrandPipe更指出，試行四天工作制後，團隊效率提升，銷售表現翻倍成長，進一步促使內部重整工作流程與目標設定。「我們重新理解了什麼叫有效率，而不是僅僅計算時數。」執行長表示。

在技術發展與工具演進的背景下，適度運用生成式AI、流程自動化等數位工具，有助於在工作時間減少的前提下維持甚至提升產出。不僅簡化重複性任務，也能讓員工專注在具創意與決策性的工作上，進一步提高整體職場滿意度與生產力。

值得注意的是，有企業在公開職缺資訊中指出採用四天工時與遠端為主的工作模式，例如AI領域的新創公司Anthropic，已將「四天工作週」納入招募條件中。4 Day Week Foundation表示，前一輪試點中已有超過5000名員工轉為正式四天工作制，組織也呼籲政府成立「工作時間委員會」，讓企業、產業與勞工團體能就制度設計展開協調。副首相安吉拉・雷納（Angela Rayner）則曾表示「只要能完成工作並提高效率，四天工作制就值得推動。」

無論是否導入AI，四天工時制度已顯示其在改善員工健康、留才與激勵層面的潛力。隨著工作型態不斷變化，未來如何兼顧生活品質與產能，將成為各界共同思考的方向。

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