OpenAI執行長強勢回應Meta挖角潮：「他們招不到我們的核心人才」

▲OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

AI業界的搶人大戰愈演愈烈，OpenAI執行奧特曼（Sam Altman）傳出近日在內部備忘錄中強勢回應Meta的挖角行動，直指對方的策略將導致「深層的文化問題」，並強調「宣教士將勝過傭兵」。

這份由外媒《WIRED》取得的內部Slack訊息，揭示奧特曼針對Meta近期大規模網羅AI人才的動作發表強烈看法。他指出，儘管Meta確實招攬到部分優秀人才，但「他們沒能挖到我們的主力，只好往名單底部尋找人選」。

奧特曼更表示，Meta的作法「令人反感」，並直言這將「在文化上產生深遠問題」，他強調「我們真的關心如何以良善的方式建構AGI（人工通用智慧）。其他公司則將這視為達成其他目標的手段。」他同時暗示，OpenAI正重新檢視整個研究團隊的薪酬制度，以回應外部壓力。他說「我相信OpenAI股票的上漲潛力遠大於Meta。但關鍵是，真正的回報要來自真正的成功。」

針對團隊士氣問題，他也展現信心「我從未對我們的研究藍圖如此篤定。我們的團隊與文化，在某些方面比任何公司都更加特別。」他還補充「長遠來看，Meta可能會轉向其他焦點，但我們會持續守在這裡，一步步打造世界上最好的人工智慧。」

報導中指出，Meta本週宣布成立「超級智慧團隊」，由Scale AI創辦人Alexandr Wang與GitHub前執行長Nat Friedman領軍，成員包括多位前OpenAI研究員，如Shengjia Zhao、Shuchao Bi、Jiahui Yu與Hongyu Ren。對此，OpenAI首席研究長Mark Chen在內部訊息中表示「這感覺就像有人闖進我們家，把東西偷走。」

儘管AI領域競爭日益激烈，OpenAI與Meta之間的人才爭奪戰不僅關乎技術與報酬，更凸顯出企業文化與長期願景的差異。隨著各大科技公司加快佈局AGI，未來的競爭將不只體現在演算法與硬體，更將延伸至價值觀、組織認同與使命感的較量。