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AI教學工具免費開放！Google教育版Gemini支援全球教師

▲▼ 。（圖／Google）

▲Google教育版Gemini正式上線，30款免費AI工具協助教師備課 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

在美國舉行的北美最大教育科技大會ISTE 2025（International Society for Technology in Education）上，Google宣布一系列針對教育領域的生成式AI工具更新，重點放在推動「教學的藝術」與「學習的科學」交匯，協助全球教育工作者打造更個人化、具啟發性的學習體驗。

本次更新的亮點包括：

Notebook LM將整合進教室：支援教師利用自身教材製作互動學習指南。

Gemini in Classroom：推出超過30項免費 AI工具，協助教師備課、產出教材、規劃課程。

Gemini for Education：專為教育場域打造的Gemini版本，具備教師可自訂的AI角色「Gems」，可協助學生補強學習。

Google Vids 開放更多用戶：AI 協作影片製作工具開放至所有Google Workspace for Education帳號，教師可製作教學影片，學生可用於報告或簡報。

AI閱讀小幫手：整合「Read Along」功能，提供學生即時閱讀輔助。

Class tools模式導入Chromebook：透過 Google Classroom 可將影片、教材、測驗即時同步至學生螢幕，並限制其他分心操作。

Google表示，儘管AI正快速進入教學現場，對傳統教學模式產生挑戰，但他們相信經過設計的「負責任AI」應能強化老師與學生間的連結，而非取代教師角色。

值得注意的是，Google同步強化對Gemini、Gmail及Notebook LM使用數據的管理功能，讓學校可自訂誰能使用這些AI工具，並強化隱私與安全控制。對於目前關於「AI作弊」與「生成式內容難辨真偽」等議題，這些更新也意在引導學生回歸教育本質、發展理解與思考能力。

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