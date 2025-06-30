去避暑險中暑！陸「極寒」根河市驚現41度　氣象局闢謠又示警

▲ 大陸內蒙古極冷之地根河出現高溫，但實際是38度，依舊打破歷史紀錄 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸各省開始出現極端高溫，位於內蒙古自治區呼倫貝爾市北部的根河市號稱「中國極冷」城市，曾創下零下58度低溫天氣，有大陸民眾跑去避暑，結果差點中暑，日前該城市的廣場大螢幕出現41度高溫，驚呆大陸網友，極寒之地變成火焰山。

對此，根河市氣象局27日緊急辟謠稱，實際最高溫為33.4℃，廣場螢幕數據並非正式官方資料來源，也不是標準監測顯示，當天市區監測是33.4度、鄉鎮是36.5度，與41度存在顯著差異。可能源於電子螢幕的感器受路面輻射影響。正確氣溫測量，依照世界氣象組織規定，標準測量需在離地1.5米的百葉箱中進行。

雖然「極冷中國」根河市沒有出現高溫異常，但確實周邊區域37度的橙色預警與44.度打破紀錄的高溫，打破歷史紀錄。像是呼倫貝爾新巴爾虎右旗同日出現44.度極端高溫，已經打破歷史紀錄，也震驚老百姓，包括當地老人。

▲各地氣溫異常、北極圈高溫是對全球警示。（圖／取自Pixabay）

對比根河歷史氣候數據，當前高溫異常性凸顯，平均氣溫創62年新高，較常年偏高3.3℃。呼倫貝爾市氣象台當日發佈的高溫橙色預警顯示，周邊多個蘇木鎮氣溫突破37℃。當地居民反映，雖早晚溫差仍達20℃，但「六月底持續高溫」已打破歷史規律。

大陸國家氣候中心研究表明，類似根河市氣候敏感區，正成為全球變暖的「預警哨站」。氣象專家用「高空暖脊鍋蓋效應」形容目前東北異常高溫，因為北極放大效應導致冷空氣被阻隔，暖氣團持續控制，形成天然的「加熱艙」。

世界氣象專家也發出預警，北極圈高溫頻發的全球警示，根河並非孤例。5月大陸漠河30度、北極斯瓦爾巴群島多次突破20度等案例，顯示傳統寒帶正在失守溫度底線。

大陸國家氣候中心研究表明，北極變暖速率是全球平均的3倍，這種「北極放大效應」通過大氣環流擾動，直接影響中緯度地區天氣。根河從另零下58度到33度的百年溫差，正是氣候系統紊亂的微觀縮影， 人類已站在氣候臨界點。