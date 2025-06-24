逢甲校園老樹倒塌壓死人　8天後再傳男子10樓墜落身亡

▲逢甲校園日前有名男子10樓墜落身亡。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿／台中報導

逢甲大學6月很不平靜，接連發生機電系畢業典禮被家長鬧場取消，13日校園老樹因大雨倒塌，壓死碩士學生，21日中午，又有1名24歲張姓男子從10樓高墜落，經急救宣告不治，警方初步排除外力介入，家屬對死因沒有意見，全案由檢察官釐清中。

機電系發生性平案件還在調查，6月6日舉辦畢業典禮時，出席的當事人家長到場發現學生也在場，要求校方給個交代，後來，系上無法平復憤怒，導致典禮延後2小時，最後取消，引發畢業生及家長不滿，掀起網路一陣撻伐。

6月13日下午5點多，台中市突然暴雨，1名23歲材料系吳姓碩一生慘遭60年老榕樹壓倒，當場傷重不治，校方回應深感痛心與遺憾，除持續關注家屬需求外，並全面啟動校園內喬木檢視並進行安全清查作業，強化校園環境安全管理，防範類似事件再次發生。

機電系畢業典禮後來延至20日順利補辦完成，但是隔（21）天又傳出憾事。

警方21日中午12點多獲報前往，24歲張男從10樓高大樓墜落，由救護人員送醫，並經急救後宣告不治，現場未發現外力跡象，家屬並無意見，身分和原因尚在調查。

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