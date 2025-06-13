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Meta重金延攬Scale創辦人汪滔　啟動下一輪AI主導權爭奪戰

▲▼ 。（圖／ScaleAI）

▲Scale AI創辦人卸任加入Meta領導AI新戰線 。（圖／ScaleAI）

記者吳立言／綜合報導

在AI產業競爭日益白熱化的當下，Meta重金延攬Scale AI創辦人汪滔（Alexandr Wang），將與其攜手展開全新戰略合作，矢志主導下一輪全球AI發展浪潮。此舉不僅代表Meta對人才與基礎模型整合的高度企圖，也標誌著產業版圖即將出現重大變化。

汪滔創辦的Scale AI長年專注於為企業與政府機構提供AI模型訓練與資料標註服務，憑藉其精準、高效的資料處理能力，在業界建立穩固聲譽。此次汪滔卸下執行長職務，將以新身分加入Meta，主導AI核心技術與未來佈局。外界普遍認為，這象徵Meta意圖進一步整合生成式AI、資料供應鏈與雲端部署三大支柱。

「離開我親手打造的Scale，無疑是情感上最艱難的決定。但我相信，這是開啟下一個重要階段的契機，我也將在Meta投入全力，實現更宏大的AI願景。」汪滔在發給全體員工的公開信中指出，自己在2016年創辦 Scale，當時正值AI技術迅速興起的早期階段。他感性地回顧了從MIT新生創業到建立一家超過1500名員工、為企業與政府提供AI模型部署解決方案的心路歷程。對於卸任一事，他表示「雖然離開CEO一職令人感傷，但我永遠不會離開Scale。」

目前，Scale AI已由前Uber Eats高層Jason Droege暫代執行長一職，公司也積極尋找新任技術長（CTO），以持續鞏固其在資料基礎設施領域的技術優勢。

業界觀察人士認為，Meta此次大動作網羅汪滔，不僅看重他對產業趨勢的敏銳判斷與落地能力，也希望借助Scale在資料訓練與模型管理的經驗，加速Meta AI生態系的整合步伐。

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