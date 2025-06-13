ChatGPT專案功能大升級　語音與深度研究功能同步上線

▲專為長期任務打造，ChatGPT專案擴充深度研究、語音與檔案功能 。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（13日）宣布ChatGPT的「專案功能（Projects）」迎來重大更新，針對Plus、Pro與Team訂閱用戶推出多項實用新功能，包括強化記憶功能、支援語音模式、深度研究整合，以及手機端的檔案上傳與模型切換，全面提升長期工作與研究協作的效率。

這次更新將ChatGPT的專案定位為「智慧工作空間」，可統整使用者的聊天紀錄、上傳檔案與客製化指令，並支援在單一專案內進行反覆研究、規劃、寫作與內容生成等工作。企業與教育版本雖尚未開放新功能，但現有功能仍維持可用。

六大亮點功能一次看：

※深度研究模式（Deep Research）：可結合聊天內容、檔案與自訂指令，自動進行多步驟資料查找，並整合公開網路來源生成報告。

※語音模式（Voice Mode）：使用者可直接透過語音進行提問與對話，亦可對上傳檔案進行語音提問。

※記憶升級：系統可引用同一專案中過去的對話，確保後續回答更聚焦、連貫（僅限Plus／Pro訂閱）。

※分享單一對話：可產生分享連結傳送專案中的個別聊天紀錄，保留上下文但不公開其他資料。

※手機功能強化：支援在行動裝置上上傳檔案與切換模型，需更新至最新版App。

※專案無縫建立：使用者可直接將任一對話拖曳進專案資料夾，即可轉為專案環境，繼續延伸討論。

使用者可自左側側欄建立新專案，設定名稱與目標，並上傳如PDF、試算表、圖片等資料，也可加入自訂指令（如「請用市場行銷導師的口吻」），此設定僅作用於該專案內。每個專案最多支援20個檔案，可建立無限個專案。若已達上限，建議刪除舊檔或拆分為多個專案。Team與Enterprise管理員亦可透過工作區管理限制功能，如關閉特定工具、設定資料保留期限或區域。

ChatGPT Team、Enterprise與Edu用戶的專案內容不會用於訓練模型；Free、Plus與Pro用戶若未關閉「改善模型」選項，則可能被納入訓練資料。目前尚不支援連接器（connectors），但專案功能未額外收費，其使用將計入原有模型與工具使用額度。