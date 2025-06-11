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Google重大勝利！　將為OpenAI提供額外算力

▲OpenAI。（圖／路透）

▲OpenAI。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

人工智慧開發公司OpenAI近期已與Google母公司Alphabet旗下雲端運算部門達成合作協議，將使用Google Cloud以滿足其日益成長的運算需求。儘管雙方在AI領域互為競爭對手，此項合作仍於今年5月正式敲定，顯示大型語言模型訓練與部署所需的龐大運算資源，已逐步重塑產業競爭格局。

路透社引述三位知情人士報導指出， 此次合作被視為Google雲端部門的一大勝利，Google將為OpenAI現有的AI模型訓練與推理作業提供額外運算能力，以補足其既有的基礎設施。這也代表OpenAI持續拓展其運算來源，不再僅依賴主要投資者微軟（Microsoft, MSFT.O）提供的Azure服務，並進一步擴張其包括「Stargate」超大型資料中心計畫在內的運算布局。

Google、OpenAI與微軟對此皆未發表評論。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）分析師10日發出研究報告，稱這項發展「有些令人驚訝」，一方面突顯Google雲端部門的成長潛力，一方面也警告來自ChatGPT日益增長的競爭壓力。他們指出，「這項協議顯示，即便雙方在業務上高度競爭，仍願意攜手合作以因應龐大的運算需求。我們認為這對Google雲端而言是重大利多，但ChatGPT對Google搜尋霸主地位的威脅仍不容忽視。」

自2022年底ChatGPT問世以來，OpenAI的運算需求急速增加，不僅用於訓練大型語言模型，也涵蓋推理階段的即時應用。OpenAI於9日表示，截至6月，其年化營收已達到100億美元（約新台幣2990億元），展現出AI應用快速擴張的趨勢。

為降低對微軟Azure的依賴，OpenAI今年也陸續與日本軟銀（SoftBank）、甲骨文（Oracle）等業者合作，在「Stargate」計畫下投入5000億美元基礎設施建設，並與CoreWeave簽下價值數十億美元的雲端運算合約。路透社2月報導，OpenAI亦預計今年完成自家AI晶片的設計，有望減少對外部硬體供應商的依賴。

本次與Google的合作是OpenAI拓展運算資源策略中的最新一步。一位消息人士透露，儘管雙方早在數月前便已展開洽談，但由於OpenAI與微軟之間的專屬協議，直到今年1月前都無法簽署新約。目前，OpenAI與微軟也正在重新協商雙方數十億美元投資案的條款，其中包含未來微軟在OpenAI的股權占比。

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