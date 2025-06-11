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OpenAI推出最新旗艦模型o3-pro　寫作與資料分析能力全面升級

▲▼openAI。（圖／OpenAI）

▲OpenAI推出o3-pro新模型，主打更高準確率與指令理解。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（11日）宣布，旗下最新升級的生成式AI模型OpenAI o3-pro正式向ChatGPT的Pro與API使用者全面開放，並將取代原有的o1-pro模型。這款新模型不僅在學術測評中表現出色，更強化了語言理解、數理邏輯、寫作與程式設計等關鍵能力。

根據OpenAI官方說明，o3-pro在「科學、教育、程式開發、數據分析與寫作」等領域的表現，皆顯著優於同系列的o3模型。專業評測人員也一致評價o3-pro在清晰度、全面性、準確性與指令遵循性方面表現更加穩定。

OpenAI再度使用其嚴格的「4/4可靠度」評估法進行測試，模型需連續四次皆能正確回答問題，才算成功。測試結果顯示，o3-pro在數學與科學推理任務中展現出高度一致性與正確率。

此外，o3-pro延續了高階模型的工具整合能力，包括：

◆可使用 Python 做資料分析
◆支援圖像推理與理解
◆能存取網路進行即時搜尋
◆分析文件與表格
◆運用「記憶功能」客製化回覆
這些功能將全面提升 ChatGPT 的實用性與互動深度。

目前o3-pro已於ChatGPT的「模型選擇器」中上線，提供給Pro與Team使用者使用。企業版與教育版用戶則預計於下週開放。

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