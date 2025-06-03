想開冷氣的看過來！巴國宗教師公開「省電咒文」：月寫2次絕對降

▲巴國宗教師宣稱每月在電表寫兩次「Zam Zam」，可保證降電費。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

天氣逐漸炎熱，家庭用電量也隨之飆升，不少民眾收到電費帳單時都瞠目結舌。正當大家都在苦思節電之道時，巴基斯坦卻傳出一個奇特的「省電秘方」。一位宗教師在電視節目上公開宣稱，只要每個月在電表寫兩次「Zam Zam」，就能讓電費「奇蹟式」下降，引起網友半信半疑。

影片中，一名參與宗教節目的女觀眾向宗教師（Maulana）大吐苦水，說家裡電費漲得讓她吃不消，問有沒有什麼「神力」能讓電費便宜一點，想透過宗教祈福方式解決。該名宗教師即刻回應，提出解決方案表示：「很簡單！你只要用右手食指在電表上寫Zam Zam，每半個月寫一次，一個月寫兩次，我跟你掛保證，電費絕對降！真主保佑你！」

這段宗教師解決電費過高的靈性解方影片在各大社群平台瘋傳，留言區瞬間變成大型「迷因」現場，各種KUSO留言不斷湧現，「本來想省錢，結果被誤認為廣告果醬還拿到100盧比」、「寫ZamZam結果觸電送急診」、「試了之後政府竟然開始補貼我電費」。

據了解，Zam Zam指的是源自沙烏地阿拉伯聖地麥加的聖泉水，在穆斯林信仰中具有崇高的地位，被視為帶有神聖祝福與療癒力量的聖水。這項說法更多是基於信仰層面，目前未經過驗證。



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