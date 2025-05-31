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4th靈鷲山四期教育徵文得獎作品　在世間修放下的功課

文／傅冠婷｜

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）


日昇日落，是世間常態，亦是世間無常，如同花開花謝般，所有的人事物，都沒有絕對的永恆。


那天，看著爸爸在前座的身影，忽然意識到，已經許久沒有坐上爸爸的摩托車，馳騁在炎炎夏日的高雄市區。他是我自幼的依靠，不論是經濟或交通，都仰賴爸爸的付出和守護。對於我的家人，我一直感到感謝，從未讓我在外頭吃上苦頭，衣食保暖無虞，對我提出的各項需求，亦時常給予幫助，不求任何回報。兒時，當我認知到「死亡」的概念，知道父母有一天會離開自己的身邊，我不禁躲在被窩裡潸然淚下。


學習佛法後，佛陀教導我們對於世間無常的正確認知，對生、老、病、死等現象，無須過度眷戀和執著，因執著會帶來各式各樣的痛苦。可緣分將生活周遭的人事物匯聚，使有緣之人相遇，成為了朋友及家人，那份「情」往往成為了心中的罣礙。面對家人的生死、朋友的聚散、財產的得失，及喜愛之物的毀壞等，內心難免掀起波瀾。更甚，有時我們對於花錢吃了一餐不那麼好吃的餐點，都會有所抱怨及懊悔。那麼，人終其一生因不符合期待和理想的悔恨及情緒，該有多少?而當面臨「生死」這樣的大事，不論死亡的是自己或是他人，又該如何放下，平靜坦然的應對呢？

覺知到這些，我試圖提起正念，練習看見自己拾起、包裹、覆藏於心中的種種牽掛。我知道，那些因緣聚合的，必然有離散的一天，既是如此，何不在此生結束以前，學會漸漸適度地放下，好好的面對與接受，無有罣礙及悔恨的往新的生命階段邁進。看見自己的貪愛，明白自己緊緊抓住的那些人事物，在還能夠相處及擁有的時候，珍惜與感恩；在面對分離和失去的時候，釋懷與告別。於是，生活持續運行，但心境，已然有所不同。


活著，是一趟學習「放下」的旅程。眼前看見的、耳朵聽見的、鼻子聞到的，以及所思所想的，都不一定絕對的真實，正是因為我們將其當作絕對的存在，因此產生了各種分別、好惡、取捨和掙扎，並陷入一生生不同生命形式的不停輪轉。


放下對於世間人事物的貪愛，是我這一生學習的功課，不過分的喜愛、獲取和佔有，隨順自己的因緣，在面對失去及離散之時，也不因強烈的執著以致悲痛萬分，這是學佛後，我想收獲的豁然境界。其實，那些束縛自己的煩惱牽掛，都是一點一滴，因放不下而抓取於心的障蔽，將靈性隱埋，我們「本來無一物，何處惹塵埃？」

更多精采的作品詳見：https://edu.ljm.org.tw/news/?CID=184

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