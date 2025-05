Google文字轉語音功能悄悄更新　現可自由切換口音、風格

▲一句話就能改口音!Google最新TTS技術驚艷曝光 。(圖/Google AI Studio)

記者吳立言/綜合報導

Google再度悄悄釋出一項令人驚艷的語音技術功能:使用自然語言即可描述語音風格,包括口音、語調、語速甚至混合語言的能力。這項技術目前內建於Google AI Studio平台,搭載在名為 「Gemini 2.5 Flash Preview TTS」 的語音合成模型中。

用戶不需設定繁複的參數,只需輸入類似「中文腔調的英語」或「牙買加口音、輕鬆語氣」這類敘述,即可生成對應風格的語音。這讓TTS(文字轉語音)技術的門檻大幅降低,並開啟多語、跨文化語音應用的新可能。

Google silently launched a way to describe a speaker's voice "style" in plain English.



I've never seen anything like it.



It seamlessly does different accents, dialects, tone, and languages. Check out Chinese vs Jamaican and Tamil/English vs Punjabi/English in this clip below! pic.twitter.com/iVvSqPM3Uu