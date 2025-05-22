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OpenAI砸2000億併AI裝置新創公司　與蘋果前設計長估2026推首作

▲OpenAI將併購AI裝置新創公司io。（圖／路透）

▲OpenAI將併購AI裝置新創公司io。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

OpenAI宣布將以近65億美元（約新台幣1952億元）的全股票交易金額，收購由蘋果設計傳奇強尼艾夫（JonyIve）共同創辦的AI裝置新創公司io，這是OpenAI有史以來最大規模的併購案，標誌著該公司正式進軍硬體領域。

這筆收購將為OpenAI提供一個專責單位，開發以AI為核心的消費性裝置，並確保取得艾夫本人與一批曾打造iPhone、iPod、iPad、AppleWatch的前蘋果設計師團隊。艾夫表示，「我愈來愈感覺，這30年來學到的一切就是為了這一刻而準備。」

對於這位英國出生的設計師來說，這代表他高調重返他曾深度參與定義的消費科技產業。艾夫與已故蘋果共同創辦人賈伯斯（SteveJobs）多年並肩合作，被賈伯斯形容為「精神上的夥伴」，如今選擇與OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）展開新合作，令人矚目。阿特曼也表示，若賈伯斯還在世，「一定會為艾夫的這項決定感到驕傲」。

阿特曼強調，「AI是人類能力的一大飛躍，我們需要一種全新形式的運算載具來充分發揮它的潛力。」他並預告OpenAI將打造前所未有水準的消費性硬體。

據報導，OpenAI先前已在去年第4季收購io公司23%的股份，並與艾夫建立合作關係；這次收購中，有50億美元是以股份方式支付，剩餘金額則來自先前的投資與持股整合。io公司背後的投資人還包括賈伯斯遺孀勞倫鮑威爾賈伯斯（LaurenePowellJobs）領導的EmersonCollective，以及SutterHillVentures、ThriveCapital、MaverickCapital、SVAngel等風投機構。

這項交易預計將於今夏完成，OpenAI表示，艾夫並未向io注資，阿特曼本人亦未持有io股權。此次併購將帶來約55名硬體工程師、軟體開發人員與製造專家，該團隊將與艾夫與阿特曼合作，打造一系列創新裝置，雙方已秘密探索概念產品長達兩年之久。

艾夫與阿特曼預計將在2026年發表第一款產品，他們強調這不會是市面上已有裝置的延伸，而會是一種真正嶄新的產品類型。艾夫表示，「人們渴望新意，這反映出對當前產品狀況的某種不安。」

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