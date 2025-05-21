Google推出Gemini Diffusion與Deep Think　攻頂數學與程式邏輯推理

▲目前Gemini Diffusion已開放候補名單登記 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google DeepMind在開發者大會中揭露兩項嶄新技術：「Gemini Diffusion」與Gemini 2.5 Pro的「Deep Think 模式」，宣示進一步強化其在數學與程式設計領域的推理與生成能力。這兩項創新被視為Gemini模型家族的重要進化，未來可能對 AI 教學、程式生成與研究工具帶來深遠影響。

Gemini Diffusion採用與傳統語言模型不同的生成機制，不再直接預測文字，而是透過「擴散模型（Diffusion Model）」將雜訊逐步精煉為答案，類似圖像生成中的逐步還原程序。這種方式讓模型在數學與程式碼等邏輯密集型任務上更能進行多次推敲與修正，提升解題效率與準確性。

目前Gemini Diffusion僅開放實驗性展示版本，Google DeepMind已開放候補名單登記，收集使用者回饋以優化後續版本。

另一項登場亮點為Gemini 2.5 Pro搭載的全新推理模式「Deep Think」。該模式結合 DeepMind 團隊近期研究的「平行思考技術（Parallel Thinking）」，能在作答前同時考慮多種可能假設，再從中歸納出最有邏輯依據的回應。這使模型在面對高難度數學題與競賽級程式挑戰時具備更高的準確性與解題深度。

Deep Think模式於2025年美國數學奧林匹亞競賽（USAMO）測評中取得亮眼成績，同時於LiveCodeBench與MMMU等業界高難度評測上也名列前茅。DeepMind表示，未來幾週將透過Gemini API向安全團隊與特定開發者開放測試，以收集更多實戰回饋。