4年3度罹癌打不倒他！南投醫院溫熱療法　助60歲男抗癌成功

▲南投醫院醫師許家榮(右)為病人進行腹腔溫熱療法。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

60歲張姓男子近4年來連續罹患結腸癌、小腸癌和腹膜腫瘤，所幸在自己的堅持不放棄和專業醫療團隊協助下，積極接受腫瘤減積手術、腹腔溫熱化療及化學治療，成功清除腹膜腫瘤，術後僅住院6天便可順利出院，現在身體狀況都正常。

南投醫院指出，張男在4年前因肚子脹痛、甚至十幾天解不出糞便，就醫發現是橫結腸惡性腫瘤第二期，去年初回診追蹤時發現癌指數偏高，進一步確診小腸惡性腫瘤第二期，至上個月的定期檢查，又發現腹膜腫瘤轉移；張男面對癌症，一再接受手術切除後，又於門診追蹤過程中發現轉移情形，一次次打擊都沒有打倒他，並相信衛福部南投醫院外科醫療團隊和主治醫師許家榮，採取腫瘤減積手術(CRS)及腹腔溫熱化療(HIPEC)，也3度抗癌成功。

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據衛福部統計資料指出，大腸癌位居十大癌症死因第三位，發生率則是第二位，一年約有超過1萬7000人被診斷出罹患大腸癌；許家榮表示，手術切除是主要的治療方式之一，而大腸癌腹膜轉移的患者因腫瘤可能廣泛、瀰漫性地分佈在腹膜，並伴隨腸沾黏、腹水等問題，併發症風險較高、不一定能接受手術，會視病人的身體情況採腹腔溫熱化療(HIPEC)合併腫瘤減積手術(CRS)，先將可見腫瘤切除，接著使用41-43℃的化療藥物注入腹腔內，透過高溫來抑制及破壞癌細胞，藉此清除在腹腔中但肉眼看不到的腫瘤，即有機會達成消滅腫瘤、降低復發的目標。

南投醫院指出，目前健保已針對偽黏液瘤、腹膜間皮瘤、大腸直腸癌、胃癌、卵巢癌合併腹膜轉移等5種癌症在符合適應症下，可給付術中溫熱化療的費用，建議可與醫師進行討論，安排適合的療程；而在定期追蹤、早期發現復發或轉移的跡象，儘早介入治療，仍有相當高的機會可克服癌症，維持良好生活品質。