王鴻薇指潘孟安「住廠商豪宅」遭判賠50萬！二審被駁回

▲王鴻薇上訴二審被駁回，將上訴到底。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨立委王鴻薇指控時任總統賴清德競選總幹事、現任總統府秘書長潘孟安，涉嫌免費入住綠能公司提供的豪宅，並暗示潘孟安可能接受財團供養，涉及官商勾結。潘孟安對此不滿，提起民事訴訟，要求賠償150萬元並移除相關貼文。案件經過上訴，二審維持原判決，王鴻薇對此回應，指稱「司法迫害，莫此為甚」，也絕對會上訴到底。

台北地方法院於一審中認定，王鴻薇在未盡合理查證義務的情況下，發表不實言論，侵害潘孟安的名譽。法院判決王鴻薇賠償潘孟安50萬元精神慰撫金，並須移除相關貼文及影片，不得再利用網際網路或其他媒介散布該言論。

台灣高等法院於二審中維持一審判決，駁回王鴻薇的上訴。法院指出，王鴻薇身為知名政治人物，應盡合理查證義務，但她在潘孟安已公開出示租約及匯款單澄清後，仍繼續在臉書發表不實言論，影響潘孟安的名譽。法院認為，王鴻薇的言論足使一般社會大眾認為潘孟安收受廠商利益，已不法侵害其名譽權，應負侵權行為損害賠償責任。

高院認為，王鴻薇的言論對潘孟安名譽影響甚鉅，且經各大媒體引用報導，足見潘孟安所受損害程度。斟酌兩造身分、地位、財產所得，認定王鴻薇賠償50萬元精神慰撫金屬適當。此外，王鴻薇繼續在臉書發表相關言論，供人任意瀏覽，侵害潘孟安名譽權，因此應移除相關貼文及影片，並不得再利用網際網路或其他媒介散布。本案高院維持一審判決，王鴻薇仍可上訴。

▲王鴻薇上訴二審被駁回，將上訴到底。（資料照／記者屠惠剛攝）



對此，王鴻薇稍早在臉書發文，他前年指證總統府秘書長潘孟安入住建商工的北市豪宅、疑受財團供養，這種高官與財團利益糾葛，司法體系竟護航，透過司法手段打壓社會揭弊的聲音，讓執政黨高枕無憂，「這無疑是台灣社會最大的悲哀。」

王鴻薇指稱，她所查證、舉出的事證皆為事實，且潘孟安當時是賴總統的競選大將，如今又是總統府秘書長，與企業的關係本就是可受公評之事，她已盡查證之能事，卻是如此結果，「果然現在的法院是民進黨開的。」

「司法迫害，莫此為甚。」王鴻薇說勇敢發聲、絕不沉默，司法一再讓人民失望、公信力蕩然無存，但請大家放心，她無懼司法迫害，會繼續奮戰到底，永遠站在人民第一線，也一定會上訴到底。