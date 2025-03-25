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「重傷給普拿疼」徐巧芯曝黑熊學院演訓一堆錯誤：下次別再示範了

▲▼國民黨團召開 柯建銘 鬼話連篇 有臉惡搞在野黨 從不自我檢討 記者會 林思銘 羅智強 林沛祥 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯曝黑熊學院演訓一堆錯誤，「本來不會死的，可能反而被弄死」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委徐巧芯表示，黑熊學院日前舉辦演訓活動，模擬大量傷患情境，結果被發現現場未設置指揮站、檢傷區，處理傷患時也沒有依照正確急救流程教學，面對模擬重傷的學員，醫師竟給出普拿疼，「本來不會死的，可能反而被弄死，真的是示範的很好，拜託下次別再示範了！」

徐巧芯24日在臉書表示，黑熊學院前幾天舉辦演訓活動「藍鵲行動」，模擬大量傷患情境，結果被網友發現，會場未設置指揮站、檢傷區，模擬處理傷患時，只簡單包紮止血就將傷患直接抬走，沒有檢傷卡，沒有按照正確急救流程教學，檢傷影片中，模擬重傷的學員接受醫師評估時，醫師給出普拿疼。

徐巧芯感嘆，包含這次，已經不知道是黑熊學院第幾次鬧笑話了，黑熊學院早先拍攝緊急救援行動劇示範CPR操作，結果理應躺平在地面操作，「演員竟直接替靠在樹幹的傷者做CPR，本來不會死的，可能反而被弄死，真的是示範的很好，拜託下次別再示範了」。

徐巧芯說，還曾經有大學生投書，指稱黑熊學院進入校園，大談什麼「中共通過影響立法，在條文上取得攻擊占領的合法性，例如當今國會」等，課程把藍白陣營的政策、主張及宣傳，全都說成是認知作戰，但卻絕口不提綠營的花式造謠。

徐巧芯還說，台北市議員鍾沛君去年也曾踢爆黑熊學院進入社會大學，開口閉口什麼「紅色隊伍」，「第五縱隊」，台北市官方發行的全民國防應變手冊，教導平民避難，黑熊學院的教材，卻叫你上街去搭路障，當民兵，更別說推出種菜課程，標榜「跟著黑熊準備求生，必備蔬菜種植術」，讓她感嘆，「不知道戰時能不能把蔥當飯吃，但可以肯定的是黑熊學院把你當韭菜，課程要價3840元，還說這是打過折的，本來要5000多元。」

徐巧芯直言，即便這麼多爭議，，黑熊學院創辦人沈伯洋儼然新「國師」，賴清德欽點他名列不分區實質第一，柯建銘不惜鬧內鬨，也要力保他當國防外交召委，曹興誠支持他，獨派捧他，連索羅斯都投資他，「一句『中共飛彈打來對我們有利』的錄音，到底是抗中保台，還是台獨金孫們的一門好生意？」

她指出，沈伯洋曾經聲稱，黑熊學院只拿過政府5萬元經費補貼，但光是去年就從外交部拿走至少100萬元宣傳預算，今年總預算更是處處藏著要給黑熊學院的「貓膩」，內政部2025年編列2218萬元民防預算，以密件向地方警局指定推薦「黑熊學院」與「壯闊台灣」等民間機構，好在此案提前被揭露。

她質疑，「黑熊部隊拿了這麼多補助預算，到底為台灣做了些什麼，除了耍寶，自high，台灣每年這麼多風災地震，黑熊部隊做了些什麼嗎？教求生，教自救，教救人，這不正是表現的時候嗎？但至今沒有，到頭來，黑熊的本事就像數學一樣，不會就是不會」。

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