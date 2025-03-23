台北罕見「濕度8％」打破40年紀錄　一票人崩潰：靜電到懷疑人生

▲雙北罕見出現8％相對濕度，引發討論。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台各地22日天氣晴朗，罕見的是台北中午濕度僅「8％」，創下歷史新低，也打破40年紀錄，讓許多台北人紛紛驚呼「還以為溼度計壞掉！」掀起熱議。

根據氣象署數據，台北測站在22日中午12時10分紀錄到的相對濕度僅8％，而新北測站也不約而同在當天下午1點10分測到濕度8％。

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根據《自由時報》報導，距離台北上一次創下濕度最低紀錄，是在1985年4月24日，當時測得濕度15％，不料在本月22日被打破。

▼台北測站出現相對濕度8％，打破40年紀錄。（圖／中央氣象署）

▼新北測站也出現相對濕度8％。（圖／中央氣象署）

對此，台灣颱風論壇22日也在Threads直呼「雙北相對濕度8％！非常非常少見，好幾年都遇不到一次！」許多雙北網友也留言「難怪覺得今天空氣陽光很像在日本」、「難怪看得到超清晰夜景」、「這禮拜完全沒開除濕機，台灣難得也能有宜人的生活」、「難怪過敏人一早起來覺得鼻子沒壞掉」、「天氣太像日本了」。

不過，也有人崩潰留言「被靜電電到懷疑人生」、「換個衣服一陣劈哩啪啦，開個水龍頭被電到不行」、「看了留言，才發現今天一直靜電的我原來是正常的」、「乾到我鼻子流血，這不是我認識的台北！」