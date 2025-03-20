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「新竹市幸福宜居網2.0」再進化　落實「智慧治理」城市願景

▲邱臣遠代理市長、張善政桃園市長以及苗栗縣邱俐俐副縣長共同聆聽地政處長何憲棋解說《幸福宜居網 2.0。（圖／新竹市政府提供）

▲邱臣遠代理市長、張善政桃園市長以及苗栗縣邱俐俐副縣長共同聆聽地政處長何憲棋解說《幸福宜居網 2.0。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府展現「智慧治理」的豐碩成果，延續112年12月起市府全新推出「新竹市幸福宜居網2.0」多功能GIS圖台，今年平台再度進化，更新圖資全面建置新竹市113年最新版立體模型及關埔地區UAV圖資，發展三維建物技術，透過市府自建的高精度UAV立體建模，真實再現城市建設及建築物變動，進一步展現數位孿生（Digital Twin）的初步成果，為市民提供更便捷與多元的查詢體驗。

代理市長邱臣遠表示，市府為了實現安居科技城的願景，積極推出「新竹市幸福宜居網2.0」，除原有全國首創以地籍測量圖資建置3D產權模型，使房屋實價登錄資料能夠立體展示，並跨領域提供新竹縣市進行跨域合作，提供一站式的地籍資料查詢服務。藉由簡潔直觀的UI介面，讓市民能夠輕鬆獲取地政相關資訊，並提供更佳的線上體驗。市府也感謝新竹縣政府在新竹縣市整合溝通平台成立後，在資料共享上展開更深入的合作，成功打造全國首個跨縣市合作的地理資訊圖台，實際展現大新竹生活圈一站查詢的願景。未來，市府將持續整合「新竹市幸福宜居網2.0」與新竹縣的「智慧圖資雲」，透過ICT資通訊科技，使資訊更加透明公開，進而提供市民更高品質的服務。

地政處表示，「新竹市幸福宜居網」以地籍資料為基礎，整合都市計畫圖、地形圖、空拍圖、Google街景等五大圖層（共149層圖資）與四大功能（共37項選單），透過智慧圖籍管理，及時提供最新的土地及建物相關資訊，而2.0版本在優化界面後，特別升級為圖像化符號設計，讓非專業的一般使用者能夠以更直覺的方式操作。根據統計，自112年12月改版以來截至114年2月，平台已累積超過13萬次的瀏覽人次，並且在近半年內創下每月平均最高達10萬次的點擊次數。

地政處指出，「新竹市幸福宜居網2.0」為了提升使用者互動體驗並呈現更真實的城市場景，致力於整合地政處與都市發展處既有圖資，發展三維建物技術。透過市府自建的高精度UAV立體建模，真實再現城市建設及建築物變動，除既有完成的舊城區周邊4處建模成果外，今(114)年更新增關埔地區171.4公頃的建置區域。市府也首度參與2025智慧城市展，聚焦三維建物展示與應用，並分享數位治理的成果與使用者體驗。此外，平台還加值應用於古蹟及特色建物的保存工作，目前已有13處LOD3級別的特色建築納入保護。

地政處提到，立體實價登錄功能結合UAV立體建模，將立體實價登錄資訊與社區人口展示進行加值，使用者可藉由套疊圖層來掌握周邊設施，模擬當前房價趨勢，為有意購房或投資的市民提供更精確的市場分析與預測，目前新竹市已經有超過32,000棟建物擁有可供參考的立體產權模型資料。此次智慧城市展亦首次發表行情模擬功能，希望以淺顯直觀的方式幫助民眾快速了解不同社區的價格分布狀況。

地政處補充，為了提供多元使用的便利性，民眾可透過各類行動裝置（如手機、平板、筆電、桌上型電腦等）進入「新竹市幸福宜居網」，並在現有基礎上不斷進步，提供高品質的智慧服務。未來市府將持續加值三維建物應用，並推動三維建物外觀的擬真呈現，歡迎各界上網瀏覽「新竹市幸福宜居網」( https://eghouse.hccg.gov.tw )。

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