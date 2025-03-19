律師讚家寧聲明「高招」！棄車保帥又重塑角色：你看懂了嗎

▲家寧發出聲明後，仍舊無法滅火。（圖／翻攝臉書／家寧+0）



記者柯振中／綜合報導

YouTuber家寧與Andy的爭議持續延燒，家寧18日透過委任律師發布聲明，仍舊無法滅火。對此，律師王翼升表示，這些聲明沒有解釋、澄清或為任何爭議負責，而是將自己也放在受害者的位置，「棄車保帥」的做法十分高招，且家寧已在重塑自己的角色。

王翼升看完聲明後，不禁在Threads上發文讚嘆，家寧的聲明當中沒有解釋、沒有澄清，更沒有為任何爭議負責，而是乾淨俐落地將自己與Andy擺在同樣的「受害者」位置。

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王翼升說，這招「棄車保帥」讓公司經營糾紛，變成單純的「家庭內部問題」，讓輿論轉向、爭議也因此降溫，「這一切，從幾天前那份被罵翻的群海娛樂六點聲明，就已經開始鋪排了。」

▼家寧聲明仍舊無法滅火，一家人仍遭撻伐。（圖／翻攝臉書／家寧+0）



王翼升說明，家寧發布聲明以後，順勢進行「異次元切割」，讓局勢瞬間反轉，從原先的攻防戰，轉為「同為受害者的感情糾葛」。當大家以為爭議還沒落幕，家寧已在另一個角落重塑自己的角色，「這一步，你看懂了嗎？」

王翼升隨後在留言區發文稱，「忘記反串要註明」，不過貼文已經迅速掀起討論。不少網友對此怒轟，「欸不是，領相同月薪，行頭像差了一年的年薪，真的當我們傻」、「他自己也是領月薪的怎麼事情發生當天，他是想不起來嗎」、「支持家寧向加害者提告，幫Andy老師將錢要回來」、「發這份聲明，代表她真的很瞧不起台灣人的智商」、「劇本很好猜，一堆人早就猜到會這招。就是看會被劇本騙的有多少人了。」