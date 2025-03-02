　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百貨公司「都會逛到2品牌」　一票人爆共鳴：日本也差不多

▲▼UNIQLO,服飾,優衣庫。（圖／記者曾筠淇攝）

▲許多百貨公司都有UNIQLO門市。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友逛了數家百貨公司、商場後，忽然發現，其實設的櫃位都大同小異，其中UNIQLO與無印良品一定會設點，令他笑虧就是換個地方逛而已。文章曝光後，網友也紛紛點名，「還有宜得利跟大創」、「還有GU，分店也越開越多」、「換地方喝星巴克」、「日本也差不多啊，都是那幾間」。

一名網友在Threads表示，他發現台灣不管哪一縣市開百貨公司或是新商場，「大家就是換個地方逛『UNIQLO』跟『無印良品』」，讓他哭笑不得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「日本也差不多啊，都是那幾間，就算東西便宜，但該買的這幾年已經買到衣櫥放不下了」、「還有宜得利跟大創」、「不只是UNIQLO、無印良品，台灣百貨品牌重複率超高，去哪逛都差不多」、「還有GU，分店也越開越多」、「換地方喝星巴克」、「還有玩具反斗城或funbox」、「我不能同意你更多，另外吃飯就是瓦城」，「真的！不知道為什麼每次去到不同的地方看到無印良品還是會走進去」。

還有人直言，「這兩間在台灣都賣很貴，都日幣當台幣賣，明明在日本都是平價貨的」、「台灣百貨公司真的千篇一律的店，可以參考一下曼谷嗎？有趣又便宜」、「中山區的百貨公司比較有用心啦」、「我比較希望每家百貨都有ZARA跟H&M」。

▼無印良品。（圖／ETtoday資料照）

▲▼北京無印良品MUJI門市,新疆棉。（圖／記者陳政錄攝）

【延伸閱讀】

►瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

►驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！一票人吵翻：從小喝到大

►爆乳鋼琴YTR排第3！「台灣10大網紅」曝光　網傻：根本提醒去退訂

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多最賺錢不是熱狗！終極武器曝光
罷免吳思瑤兩天衝3000份連署書　藍青年：我們為補件準備好了
蹦闆爆知名網美私下接客！　公開陪睡驚人價碼
設局激怒澤倫斯基？白宮國安顧問稱烏「犯3大錯」：讓川普感到沮
要禿頭了「5大前兆」快自測！　醫示警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明白天晴朗高溫　周二晚變天「濕冷到周末」

男友去日本！「幫買東西收代購費」她很失望　兩派戰翻：合情合理

這台灣旅遊指南「外國人做的」！全場讚爆用心：比台人還會玩

產量略減　本周蛋價漲2元

濃霧特報　金門機場暫停起降

百貨公司「都會逛到2品牌」　一票人爆共鳴：日本也差不多

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵：一堆人買錯

婆婆1原因「突給她20萬現金」　別跟小姑說！羨煞一票人妻：超稀有

快訊／怪霧籠罩！小三通「水頭-廈門五通」今下午暫停航

姊姊揪「連假露營」他玩到崩潰累炸！大票秒懂：多人玩只跟團

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

明白天晴朗高溫　周二晚變天「濕冷到周末」

男友去日本！「幫買東西收代購費」她很失望　兩派戰翻：合情合理

這台灣旅遊指南「外國人做的」！全場讚爆用心：比台人還會玩

產量略減　本周蛋價漲2元

濃霧特報　金門機場暫停起降

百貨公司「都會逛到2品牌」　一票人爆共鳴：日本也差不多

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵：一堆人買錯

婆婆1原因「突給她20萬現金」　別跟小姑說！羨煞一票人妻：超稀有

快訊／怪霧籠罩！小三通「水頭-廈門五通」今下午暫停航

姊姊揪「連假露營」他玩到崩潰累炸！大票秒懂：多人玩只跟團

「金馬影帝」李康生突現身西門熱舞！　昔斜頸症復發身體狀況曝光

幕後／藍估罷綠委僅「雙吳」達標　黨中央不給資源引爆基層怒火

明白天晴朗高溫　周二晚變天「濕冷到周末」

巫苡瑄吐露啦啦隊女孩「私密處易發炎」原因！尷尬曝：下面癢癢的

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

台德合作揭密「新種異鰭鱵」　命名「打狗」紀念百年前標本

藍波老師女兒潔潔成正式成員！Fubon Angels迎接三大新星

宜蘭五結鄉間路口2車相撞　1車噴進水田！2乘客受傷送醫

繼光香香雞「春季激省券」限時開跑！有19元地瓜球、甜甜圈買1送1

菲律賓新奢華天堂！蘇比克雀客國際酒店將開幕　亮點搶先看

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

生活熱門新聞

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年

驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣了

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

「台灣10大網紅」曝光　網傻：根本提醒去退訂

竹北吊車大王「1善舉」被拍　本人親回

調味罐貼「猴蕉」啥意思　內行人解答全場傻

鋼琴YTR躺地開腿露私處　PTT傻：YT給過？

月薪6萬！婆婆「幫找3萬工作」逼她換　網一聽理由炸鍋

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

明晚轉雨！　全台連下4天

更多熱門

相關新聞

星巴克ＸSTANLEY魅力粉在台登場

星巴克ＸSTANLEY魅力粉在台登場

星巴克與STANLEY終於在台推出聯名商品「魅力粉40OZ 不鏽鋼把手 TOGO 冷水杯」啦！以時尚外觀與實用功能，成為今年春季最受矚目的飲水配件，絕對讓你走到哪都粉到不行。預計3／1正式開賣，主打大容量設計，適合日常攜帶，無論通勤、運動或戶外活動，都能輕鬆滿足補水（與時尚）需求。

日本UNIQLO突宣布「停止更新臉書」

日本UNIQLO突宣布「停止更新臉書」

挺台灣！星巴克今大杯以上買1送1

挺台灣！星巴克今大杯以上買1送1

統一超去年每股賺11.1元　擬配息9元

統一超去年每股賺11.1元　擬配息9元

挺進WBC！星巴克2／27買一送一

挺進WBC！星巴克2／27買一送一

關鍵字：

UNIQLO無印良品百貨公司商場星巴克逛街縣市

讀者迴響

熱門新聞

大S爆「3摯愛繼承上億遺產」！協議內幕曝光

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

高雄特勤全副武裝衝入童裝店　真相曝光

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實

驚悚畫面！104歲嬤噴飛數十米慘死

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

金價大跳水　「2原因」引拋售

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

更多

最夯影音

更多

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面