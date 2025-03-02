百貨公司「都會逛到2品牌」　一票人爆共鳴：日本也差不多

▲許多百貨公司都有UNIQLO門市。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友逛了數家百貨公司、商場後，忽然發現，其實設的櫃位都大同小異，其中UNIQLO與無印良品一定會設點，令他笑虧就是換個地方逛而已。文章曝光後，網友也紛紛點名，「還有宜得利跟大創」、「還有GU，分店也越開越多」、「換地方喝星巴克」、「日本也差不多啊，都是那幾間」。

一名網友在Threads表示，他發現台灣不管哪一縣市開百貨公司或是新商場，「大家就是換個地方逛『UNIQLO』跟『無印良品』」，讓他哭笑不得。

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底下網友熱議，「日本也差不多啊，都是那幾間，就算東西便宜，但該買的這幾年已經買到衣櫥放不下了」、「還有宜得利跟大創」、「不只是UNIQLO、無印良品，台灣百貨品牌重複率超高，去哪逛都差不多」、「還有GU，分店也越開越多」、「換地方喝星巴克」、「還有玩具反斗城或funbox」、「我不能同意你更多，另外吃飯就是瓦城」，「真的！不知道為什麼每次去到不同的地方看到無印良品還是會走進去」。

還有人直言，「這兩間在台灣都賣很貴，都日幣當台幣賣，明明在日本都是平價貨的」、「台灣百貨公司真的千篇一律的店，可以參考一下曼谷嗎？有趣又便宜」、「中山區的百貨公司比較有用心啦」、「我比較希望每家百貨都有ZARA跟H&M」。

▼無印良品。（圖／ETtoday資料照）

