聖托里尼「狂震7700次」進入緊急狀態！　希臘急撤1.1萬人

▲目前已有超過1.1萬人撤離聖托里尼。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

希臘度假勝地聖托里尼島（Santorini）從上月26日開始發生約7700次地震，其中6100次規模達1.0以上。由於島上山崩風險極高，政府宣布進入緊急狀態，超過1.1萬人被迫撤離。

根據希臘《每日新聞報》（ekathimerini）報導，自1月26日以來，聖托里尼-阿莫爾戈斯地震帶（Santorini-Amorgos seismic zone）已記錄超過7700次地震，其中6100次規模達1.0以上。

此外，當地光是4日就偵測到超過1300次地震，最大規模達4.9至5.0，而震央在5日逐漸向東北方向移動，最大地震規模達5.1。

▲▼聖托里尼島上部分地區發生山崩的風險極高。（圖／路透）



報導指出，由於聖托里尼島擁有陡峭的火山口斜坡（caldera slopes），地震持續發生可能會引發大規模山崩因此政府宣布聖托里尼島進入緊急狀態，目前已有超過1.1人撤離聖托里尼，其中7000人搭乘渡輪離開，另有4000人搭機撤離。

BBC消息指出，目前聖托里尼尚未傳出重大災損，但當局已開始部署應變措施，以防更大規模的地震發生。當局在5日宣布關閉學校，並派遣救援隊至當地，軍隊、消防部門與警方也已進駐該島，協助應對災情。

▲約7000人搭乘渡輪離開聖托里尼。（圖／路透）



希臘氣候危機與公民保護部（Climate Crisis and Civil Protection Ministry）表示，聖托里尼島的緊急狀態將持續至3月3日，以便當局能夠應對居民需求及地震帶來的影響。

聖托里尼位於希臘火山弧（Hellenic Volcanic Arc），這是一連串由火山活動形成的島嶼，但希臘當局強調，這次的地震與火山活動無關，而是與板塊運動有關。

島上的居民也擔心可能會發生海嘯，因此在莫諾利索斯海灘（Monolithos Beach）搭建了臨時防禦設施，以沙袋加強海岸線防護。