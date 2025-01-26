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高鐵「集電弓」重要組件　中科院開發出無鉛鐵基接觸片

軍聞社

中科院歷年來以其卓越的材料、元件及系統整合能力，積極協助產業界進行技術升級與創新研發，累積了豐富的產業製程輔導與產品開發經驗。基於此優勢，台灣高鐵公司於2012年與中科院簽訂合約，委託執行「集電弓接觸片組合關鍵元件研製」計畫，期望在國內取得自主替代商源，提升價格競爭力並降低營運成本。 　

中科院說明，完整的集電弓組件包括接觸片、輔助接觸片、連接板與弓角等元件，需同時具備高機械強度、高導電性、耐磨性與潤滑性能。台灣高鐵公司採用日本新幹線系統，其所使用的接觸片為以粉末冶金技術製成的含鉛鐵基接觸片。 　

中科院在接獲此需求後，運用過去於開發武器系統關鍵零件所累積的粉末冶金技術，於2013年成功研製出初代國產含鉛鐵基接觸片，並順利完成首次高速行駛營業測試，其行駛里程數符合日本原廠初代接觸片的標準。自2015年起，中科院正式量產含鉛鐵基接觸片，供應台灣高鐵公司使用，並輔導國內廠商建置生產能力，提升國內軌道工業的自製化能力。此外，中科院也成功開發包括輔助接觸片、連接板與弓角等其他零件，並持續產製供應高鐵公司。 　

在研發過程中，中科院研究團隊發現，現有的鐵基接觸片中均含有金屬鉛，因鉛具有低熔點、硬度低、材質軟及良好導電性等特性。 　

為實現環保概念，中科院主動投入無鉛鐵基接觸片的研製，經歷無數次試驗與挑戰，終於於2022年成功開發出無鉛鐵基接觸片。經測試，其硬度、拉伸性、衝擊性與導電性能皆與含鉛接觸片一致，並完成實車測試，證實其性能表現完全符合高鐵使用需求。此技術突破已於2023年與2024年分別獲得日本及中華民國專利認證。 　

中科院運用粉末冶金技術，除了建立國內自製能力，亦完成無鉛鐵基接觸片的創新開發，不僅期望提供國人更健康的生活環境，亦可將此環境友善產品行銷海外，包括日本新幹線及其他相容系統的國家，為永續發展貢獻力量，善盡社會責任。 　

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