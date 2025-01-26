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你是冷色人還是暖色人？過年穿金戴銀選對色更加分！

▲▼ 自拍照鏡子。（圖／www.pakutaso.com）

▲你是冷色人還是暖色人？過年穿金戴銀選對色更加分！（圖／免費圖庫pakutaso）

記者林璟倩／綜合報導

年節到了，不少人會買新衣服、或入手金銀飾品犒賞自己，買對屬性合適的商品絕對能讓整個人質感大加分，穿出高級感。今年過年先從認識自己的基因色彩類型開始，分辨出自己是冷色人還是暖色人再進行購物，絕對讓你少花很多花冤枉錢！

個人色彩搭配培育講師蕭曼妃整理之「基因色彩分析」，透過以下簡單幾題小測驗，即可幫助大家輕鬆辨識冷色人及暖色人的命定金屬：

Q1曬太陽皮膚比較容易
A曬傷
B曬黑

Q2手腕內側血管顏色
A藍紫
B綠紅

Q3眼球眼白部分顏色
A冷白
B奶油白

Q4眼球的瞳孔顏色
A漆黑
B咖啡

Q5天然的髮色
A純黑
B咖啡

Q6天生皮膚顏色
A冷白
B健康色

Q7裸唇的顏色
A偏紅玫瑰色系
B偏橘珊瑚粉色系

CHECK結果 ‣‣‣‣‣‣‣‣
A多為冷色風格，適合銀色珠寶飾品。
B多為暖色風格，適合金色珠寶飾品。

蕭曼妃指出，珠寶飾品配戴法則之一 就是色系要統一 只要冷／暖色搭配得宜，優質感瞬間提升！一旦確認自己的基因色彩，就要搭配同屬性的金屬色及服裝色系，若是搭配屬性不同，除了美觀上會產生不協調，珠寶飾品戴起來的質感也會大打折扣。

一般來說，玫瑰金雖適合各種膚色佩戴，但如果個人冷／暖色屬性強烈的話，玫瑰金的飾品戴在身上會顯得黯淡無光，存在感大幅降低。

＊本文取自布克文化出版《我的優質氣質就從飾品開始》一書。

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