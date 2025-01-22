年增222.4%！泰國遊客湧入重慶　年輕人大讚：「麻辣火鍋」必吃

▲重慶洪崖洞夜景。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

記者廖翊慈／綜合報導

中國自去年3月對泰國實施免簽政策以來，8個月內泰國遊客來重慶遊玩的人數，年增約3倍，高於重慶入境遊整體成長速度。不少泰國年輕人表示，「重慶麻辣火鍋在泰國非常受歡迎，不少泰國的重慶火鍋店也變成了網紅店，還有吃道地的重慶小麵也是必做的清單之一。」

據《中國新聞周刊》報導，攜程數據顯示，航班資料的變動也反映了這一趨勢，在中泰互免簽證政策初期，重慶與曼谷之間的往返航班數量為每週18班，而到去年11月，航班量已增加至每週25班。

▲在李子壩輕軌觀景平台的泰國遊客。（圖／翻攝自中國新聞周刊，上同）

一名泰國年輕人Tar表示，「很多泰國旅遊網紅來過這裡，當我們一家人決定來中國旅行時，第一站就選在了重慶，重慶在許多泰國人心中，是必去目的地，還有我們很喜歡肖戰，想去他出生的地方看看。」

重慶多個知名景點中，最受泰國人歡迎的是「李子壩輕軌觀景平台」，這裡幾乎成了泰國遊客來重慶必打卡的目的地之一，每到下午時間，一輛輛的遊覽車帶來一大批的泰國遊客，讓本就不大的觀景平台顯得更加擁擠。

一名呂司機表示，自己在重慶開了15年計程車，過去他很少能在重慶碰到外國人，但現在時不時能拉到幾個，「英國的、法國的、德國的都拉到過，但最多的還是泰國人，其次是馬來西亞人。」

▲重慶下浩里。（圖／翻攝自中國新聞周刊）

一名擁有10多年經驗的導遊陳定坤表示，自己和同行們普遍感覺2024年，是重慶外國遊客數量最多的一年，「從去年11月到現在，許多同行表示，這兩個月帶的泰國入境團，比過去幾年加起來多很多。」

陳定坤指出，重慶一些熱門景點，如李子壩輕軌站、磁器口古鎮、洪崖洞、天生三橋等景點，都是泰國遊客愛去的地方，「泰國遊客對重慶的評價普遍較高，認為這是一座很魔幻的城市。」

▲重慶小麵也成為，吸引泰國遊客前來重慶的原因之一。（圖／AI）

重慶中國旅行社總經理朱愛華表示，從去年開始，重慶入境遊市場開始升溫，東南亞地區的團隊遊客數量增長尤為明顯，不僅泰國遊客數量增多，馬來西亞、新加坡、越南等國的遊客增量也相當可觀。她說，重慶中旅的入境遊業務增幅約在30%至40%之間。

根據重慶邊檢總站的數據顯示，截至2024年12月31日24時，2024年江北國際機場口岸查驗的出入境人員總量突破190萬人次，出入境航班突破1.5萬架次，年比分別增長約120 %和70%。特別是入境外國人數量創歷史新高，突破22萬人次，較去年同期成長近2.6倍，超過2019年全年入境外國人總量。

▲▼重慶火鍋為不少泰國遊客的必吃美食。（圖／翻攝自微博）

一名在泰國生活16年的女子韋懿桃指出，近年來，中國的「軟文化」在泰國非常受歡迎，特別是麻辣火鍋、影視劇、偶像文化以及潮玩品牌產品，深受泰國年輕人喜愛，「泰國人特別喜歡泡泡瑪特，身邊很多泰國人專門坐飛機，去中國買娃娃，雖然泰國也有泡泡瑪特的商店，但中國的店裡有一些未在泰國發售的款式，因此相當吸引泰國遊客前往。」

根據泰國科技公司Zanroo對社群媒體上「中國免簽」議題的數據分析，2024年3月1日至10月22日期間，泰國人赴華旅遊相關詞條的討論提及量，高達18億人次，其中，TikTok平台的相關內容佔比超過84%，在這些短片中，關於重慶獨特的風景、美食和中國文化討論量達1.17億人次。

2024重慶國際旅遊商大會透露，2024年前三季度，重慶接待入境遊客76萬人次，年增222.4%。